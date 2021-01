La lumière se trouve dehors ! Même par jour gris et maussade, il fait plus clair. Depuis que ma sœur et moi avons commencé à marcher une à deux heures par jour (5 à 8 km), j’ai remarqué une augmentation de notre énergie, de notre bonne humeur, et une meilleure résilience face aux restrictions. C’est difficile de ne pas voir ses enfants, ses petits-enfants et ses amis. En ayant des contacts vidéo, en textant et en appelant ceux-ci, on a moins l’impression d’être isolé. J’aime bien cuisiner et recevoir. Je cuisine toujours et je vais porter mes plats chez mes convives. On peut partager le repas en Zoom. Ce n’est pas parfait, mais c’est mieux que la solitude. Parfois, certaines personnes me retournent les contenants avec un mets qu’ils ont préparé. S’impliquer, partager et se donner de petits objectifs. Voilà une façon de meubler nos journées et chasser la morosité. Restez occupés, restez en santé.