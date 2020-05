Ma copine, qui doit bien travailler depuis toujours, est une nouvelle adepte du télétravail… à certaines conditions ! Employée d’une grande institution bancaire, elle adore pouvoir se lever plus tard et, après 30 ans de bons et surtout loyaux services, qui voudrait le lui reprocher ?

Donc, se lever plus tard, pas de séance de maquillage pour cacher les cernes qui, invariablement, apparaissent après 55 ans ! Et hop ! un café et un ordi… sans un train à attraper et sans mettre de bottes, de manteau et de foulard ! Et surtout, pas de transports en commun avec la peur au ventre de « pogner » quelque chose, surtout que notre vaillante va porter le souper à maman de plus de 80 ans tous les soirs !

Cependant, notre employée modèle est inflexible sur un point : l’arrêt à midi et sa marche rapide de une à deux heures tous les jours ! À bien y penser, chers employeurs, si on met bout à bout la pause du midi et toutes les petites pauses après le pipi où nous jasons et faisons un peu de social… ça doit bien donner une heure et demie facile à la fin d’une journée !