Si Paris peut, même en temps de pandémie et de déconfinement graduel, être une fête, est-ce que Montréal peut engendrer un esprit de kermesse, de souk revu et corrigé ? En 2020, Montréal ne sera pas l’enfer qu’on a connu, compte tenu des nombreux travaux d’infrastructures et dédales de détours imposés tant aux automobilistes qu’aux citadins. Travaux qui ont nui à la survie même de beaucoup de commerces. Les cônes orange se feront rares, la pollution s’atténuera, la canicule nous visitera.

Montréal vibrait au rythme des festivals successifs. Il y avait les concerts de l’OSM dans les parcs. Le spectacle n’était pas réservé qu’aux fortunés et interdit aux aînés « vulnérables », parce qu’âgés de 60 ans et plus. C’était avant la pandémie. Montréal est culturel, interculturel !

Je crois, comme vous, M. Cardinal, qu’il faut réinventer Montréal devenu l’épicentre de la pandémie, en déconfinement très, très graduel. Le bobo, c’est que vous pensez juste aux bobos en privilégiant ce qui manque le plus aux bourgeois bohèmes s’ennuyant de bambocher au centre-ville, d’un café, d’un bistro, d’un resto à l’autre. S’ils ont encore les moyens d’acheter en ligne, de continuer à consommer plutôt allègrement, grand bien leur fasse, ils peuvent déjà se prévaloir de la commande à apporter qu’offrent des restaurants branchés. Et comme ils sont tous hyperconnectés, ils demeurent à l’affût des capsules culturelles sous diverses formes.

Je pense surtout aux citadins peu ou pas branchés qui n’ont pas de cour arrière, de piscine, voire de balcon, pour s’aérer l’esprit qui, même si plus de rues devenaient piétonnes, ne sauraient s’offrir un verre ou un repas sur une terrasse plus vaste.

Je pense aux familles qui se demandent si les parcs seront fermés dans leur quartier, les buts de soccer cadenassés et le ballon-panier, interdit. Les piscines publiques seront-elles ouvertes ? Je pense aussi aux gens aux prises avec une soudaine précarité financière à durée indéterminée, devant compter sur l’aide d’une banque alimentaire, qui cherchent où trouver des vêtements et des souliers à petits prix.

Un décloisonnement du droit à la consommation de l’essentiel à Montréal s’impose. Si seuls les commerces ayant pignon sur rue ou un accès par l’arrière de centres commerciaux de quartiers sont autorisés à ouvrir pour empêcher que les vieux aillent flâner ou se rafraîchir par temps de canicule, il faut créer une « rue principale », une ambiance de souk, dans le stationnement de ces centres pour mieux servir la population.

Les magasins Renaissance doivent rouvrir pour venir au secours des petits budgets. Les librairies d’occasion aussi. Il faudrait au plus vite une expansion de jardins communautaires, de camps d’été pour offrir des loisirs aux enfants et ados dans les quartiers plus défavorisés. On peut organiser des balades à vélo pour ceux qui n’en ont pas.

Depuis aussi longtemps que je vis dans mon quartier (1977), je souhaite le décentralisation du marché public dans toute l’île. En ces temps-ci, qui peut se payer la livraison d’un panier de légumes et de fruits bios ? Les bourgeois. En temps de décloisonnement, les marchands doivent se rapprocher des clients, investir des parcs selon un horaire déterminé en respectant la distanciation physique.

Les grands festivals sont annulés, les spectacles gratuits aussi ? Il faut planifier une tournée culturelle dans tous les arrondissements de l’épicentre. En direct de l’esplanade, il faut prévoir la diffusion de spectacles, pas que le 24 juin et le 1er juillet, mais pourquoi pas tous les dimanches de juillet et d’août ? La culture dans son salon en direct de la Place des Arts, pourquoi pas, d’ailleurs ? Les concerts de l’OSM dans les parcs pourraient être maintenus en toute sécurité, allons, un peu d’imagination !

Même si les Montréalais, en ce moment, n’ont pas le cœur à la fête, il y a moyen de pratiquer le déconfinement décloisonné de manière équitable en guise de petites kermesses remonte-moral : marché public, kiosques de vêtements, troquet sympa, crème glacée, barbe à papa, amuseurs publics ET les intervenants en santé publique pourraient ainsi se rapprocher eux aussi des résidants des arrondissements en tenant compte de la réalité épidémiologique de chacun d’eux.