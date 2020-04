Quelle tristesse d’apprendre la fin de tes chroniques ! Je les attendais chaque fois comme on attend le premier chant des grenouilles au printemps, ou celui des criquets et des cigales ! C’est vraiment le plus des compliments, tu sais. Pour moi, ce sont parmi les plus beaux chants.

Quel réconfort de te lire en ce temps de pandémie ! Tout comme toi, mon compagnon et moi avons encore cet émerveillement devant la beauté de la nature et ses imperceptibles changements au fil des saisons, mais nous n’avons pas ton talent pour raconter combien la terre est merveilleuse et qu’il faut prendre le temps de l’écouter, de la sentir, de l’admirer. Tu sais si bien décrire ce que nous ressentons.

Tous les matins, après avoir lu La Presse, nous allons marcher dans la forêt avec notre bon vieux labrador et tes mots me revenaient en admirant le ciel plus bleu – il me semble –, en écoutant le silence des humains laissant place à la symphonie de la nature.

Je me faisais plaisir en lisant des extraits à notre plus jeune de 20 ans. Pas qu’elle ne sait pas lire ! Juste le plaisir de raconter ta vie à voix haute comme lorsqu’elle était petite et que je lui racontais des histoires. Et après, on jasait de nature et de philosophie.

Merci pour tout le bien immense que tu nous as fait. Tu n’as pas idée à quel point. Bonne saison, et au plaisir de te relire dans un pas trop lointain avenir !