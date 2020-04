Pourquoi ne pas convier « nos vieux » au party si on les aime tant ? Au cours des dernières semaines, on a vu les robinets couler à flots, à coup de dizaines de milliards de dollars, pour soutenir l’économie et c’est très bien : assurance-emploi, fonds d’urgence pour les travailleurs, subvention à l’emploi, organismes de charité, étudiants et tutti quanti. Mais il n’y a pas grand-chose pour « nos vieux » qui, en plus d’être la cible primaire de la maladie, ont vu leurs REER et placements fondre.

En Australie, le gouvernement permet maintenant aux citoyens de sortir 10 000 $ de leurs fonds de pension (équivalent de nos REER) sans aucune ponction fiscale, et ce, pour deux années consécutives. Alors, pourquoi ne pas offrir la même opportunité à « nos vieux qu’on aime tant » ? Il me semble que ça pourrait mettre un peu de baume sur leurs plaies. Et ce serait aussi une façon de reconnaître un peu l’apport qu’ils ont fait à la société au cours de leur vie.