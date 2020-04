J’imagine qu’ils attendent qu’il y ait des preuves scientifiques et non seulement des suppositions. Où sont les chiffres qui prouvent que le port du masque artisanal est utile ? Avez-vous vu comment les gens qui en ont le portent ? C’est du gros n’importe quoi. Je pense aussi que cela relève plus d’un faux sentiment de sécurité qui risque d’accentuer plus le problème que de le régler. Mais si vous pouvez me prouver le contraire, j’en porterai un avec plaisir. En attendant, je garde mes distances, je reste chez moi le plus possible et je me lave régulièrement les mains.