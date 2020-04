Après tout danger écarté, j’irai bêtement faire mon épicerie moi-même. J’irai prendre l’air que je souhaite respirer à pleins poumons en allant serrer sur mon cœur mes trois petits-enfants et rattraper les anniversaires manqués. Si c’est possible, revoir ma sœur qui vit en France et traverse une épreuve terrible avec son mari hospitalisé, sous respirateur et plongé dans un coma artificiel dont la vie ne tient qu’à un fil. Reviendra-t-elle au Québec, comment et dans quel état ? Parmi les anniversaires manqués, nous avons dû annuler la fête organisée pour les 100 ans de notre père, le 5 avril dernier. Ce sont des petits deuils dont on se relèvera facilement à condition qu’il n’y en aura pas un plus grave et définitif. J’irai peut-être magasiner, et encore, ce sera de façon modérée ne serait-ce que pour aider notre système économique à se redresser en pensant surtout aux employés et travailleurs qui ont subi plus durement que les autres « la pause » imposée pour des motifs de sécurité justifiée. Ah oui ! Retrouver mes habitudes de lecture en délaissant un peu les infos démoralisantes.