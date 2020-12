Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient ajouter en 2021. Voici un aperçu des courriels reçus.

Chez soi

Ajouter des parcelles d’amour dans ma nouvelle tanière.

— Jessica Lapierre, Longueuil

Dans notre système de santé

On devrait ajouter du personnel dans notre système de santé, pour pouvoir offrir de véritables soins à domicile et aussi pour ne pas devoir obliger le personnel soignant à faire des heures supplémentaires. Également, ajouter des soins accessibles pour tous en santé mentale. Et ajouter des spécialistes dans les écoles qui prendraient en charge les enfants en difficulté dès la maternelle.

— Nathalie Lemaire, Eastman

Élargir l’aide médicale à mourir

Que l’aide médicale à mourir soit dorénavant accessible aux personnes souffrant d’une maladie mentale et que la prescription visant une fin de vie prochaine ou une mort dans des délais raisonnablement prévisibles soit enfin abolie comme le demande un jugement récent.

— Marc Boucher

Des règlements aux pollueurs

Ajouter des lois et règlements pour contraindre les pollueurs à décontaminer à leurs frais.

— Robert Leclair

À l’école

Ajouter des jours de classe pour tous nos enfants qui en ont perdu une centaine.

— Martine Larose-Vérès

Des célébrations

Ajouter un bal de finissants à ma fille pour ses cinq années de travail soutenu et acharné, elle le mérite. Je lui avais promis un voyage étudiant avant la fin de son secondaire, c’est à l’eau. Elle espérait pouvoir interpréter Cosette dans sa comédie musicale Les misérables, tombée à l’eau une semaine avant sa représentation. Encore en théâtre cette année, les représentations tombent à l’eau… Je souhaite ajouter un bal aux élèves de cinquième secondaire. M. Legault, permettez-leur d’être vaccinés rapidement et de vivre enfin un petit moment positif.

— Marie-Renée Lancup

Dans son entourage

Ajouter des amis autour de notre solitude.

— Luc Bergeron

Dans sa vie

Ajouter un peu de fantaisie à tous les jours de ma vie confinée.

— Suzanne Bastien

Du soutien pour les élèves

Ajouter plus de professeurs aux écoles et aussi beaucoup de ressources auxiliaires à ces écoles parce que, comme on le sait, il y a de plus en plus d’enfants qui ont toutes sortes de difficultés d’apprentissage. Je trouve très important de s’occuper de l’éducation de nos enfants.

— Jacques Lavallée

Pour soutenir la culture

J’aimerais ajouter beaucoup de billets de spectacles en présentiel (live comme disent mes filles). J’avais l’habitude d’en offrir à Noël et de vivre des moments inestimables avec ma famille et mes amis tout au long de l’année. Pour le moment, mon agenda est vide comme le carnet de bien des artistes. Triste début d’année.

— Denise Péloquin, Montréal

Du temps de qualité avec nos proches

Nouvellement retraitée depuis la fin de mai, j’avais pour objectif de voir mes filles plus souvent (une habite à Baie-Comeau et l’autre à Montréal) et, surtout, d’avoir plus de temps avec ma petite-fille à Montréal née le 26 juin, durant la pandémie. Je veux ajouter du temps de valeur et d’amour pour elles, sans oublier mon conjoint qui ajoute du bonheur à cette belle famille, peu réunie cette année.

— Josée Cantin

Du soutien pour les travailleurs de la santé

Ajouter du personnel dans le système de santé.

— Daniel Lauzon

Des rencontres

Ajouter des rencontres en famille et entre amis.

— Carole Lupien

Des sourires

Je veux que l’on ajoute de la vie, des sourires, de la santé pour le monde entier et que l’amour et l’amitié reviennent en force.

— Luce Bastonnais

De la force

Ajouter de la force, m’équiper pour continuer la bataille.

— Sylvie Lamontagne

De l’aide

Que doit-on ajouter ? Des effectifs dans le milieu de la santé, des services sociaux et de l’éducation afin de garantir les services en cas de crise, mais aussi pour assainir le climat. On doit ajouter des ressources humaines et financières pour les personnes les plus fragiles de la société. Pour les personnes âgées (soins à domicile, hausse des rentes et pension) ; pour les personnes sans domicile (des logements supervisés, des services médicaux et sociaux adaptés) ; pour les personnes handicapées (des logements alternatifs au CHSLD, des lieux de répit pour les aidants) ; pour les jeunes en difficulté (un accès plus grand et plus rapide aux services sociaux, une réforme des actions, des décisions et des recours les concernant en cas d’urgence) ; pour les malades (un continuum de soins et de lieux pour les recevoir, l’hôpital n’est une panacée, surtout en cas de crise). Servons-nous de la récente expérience et du répit qui s’annonce pour rapidement mettre en place ce que nous aurions aimé qui soit là lors des derniers mois.

— Carmen St-Jacques Larivière

Des sorties

Beaucoup de sorties et de contacts avec les autres.

— Suzanne Boulet

De la bienveillance

Pour 2021, j’ajouterais une journée mondiale de la bienveillance, mot trop souvent associé à la gentillesse. La bienveillance, c’est voir au bien-être d’autrui sans attendre en retour. C’est se soucier de l’autre. La pandémie nous a permis de reconnaître la bienveillance derrière chaque masque !

— Claudette Castonguay, Rimouski

Des voyages

Des sorties, des voyages, des concerts entourés de plein de gens heureux.

— Danie Savoie

Du temps

Une couche supplémentaire d’amour et de tendresse à l’intention de mes proches afin de rattraper le manque à gagner des derniers mois.

— Jean Allaire

Des amis

Tout plein de nouveaux contacts dans mon carnet d’adresses.

— Micheline Hould

Un monde meilleur

J’aimerais ajouter de la bienveillance dans chacune de mes actions afin de faire ma petite part pour un monde meilleur.

— Thérèse Martin

De l’espoir

De l’espoir à ceux qui n’en ont pas.

— Marguerite Buisson

De la patience

Je veux ajouter de la patience dans ma vie dans les situations qui m’exaspèrent !

— Renelle Beaulieu

Des cours d’histoire

Ajouter plus de cours d’histoire dans nos écoles. Car il faut savoir d’où on vient pour savoir où on s’en va.

— Jacqueline Fortin

Un peu de toutes les bonnes choses

Ajouter du temps pour les autres.

Ajouter de la lumière autour de moi.

Ajouter la bienveillance dans ma vie.

Ajouter une deuxième, et pourquoi pas, une troisième vie à mes objets, meubles, appareils qui ne me servent plus, en les passant au suivant.

Ajouter de l’espace dans ma vie en chassant le superflu, le non-essentiel,

Et tout ça, un pas à la fois, une marche à la fois.

Les exemples ne manquent pas pour remplir ce vaste contrat, il faut juste faire un premier pas et les autres suivront.

— Nicole Grenier, Gaspésie