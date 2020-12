Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient transformer en 2021. Voici un aperçu des courriels reçus.

Notre système de santé

Transformer notre système de santé pour offrir de meilleurs soins aux aînés. — Robert Leclair

Le négatif en positif

Je vais faire énormément d’efforts autour de moi afin de transformer tout ce qui est négatif en positif, car nous en avons tous grand besoin après une année 2020 qui fut extrêmement difficile et éprouvante pour nous tous ! — Martin Lafleur

Nos habitude environnementales

Il faut continuer à transformer l’environnement. Je vis dans la nature et je suis triste à l’idée de partir (je suis déjà vieux) et de savoir que, si ça continue ainsi, mes enfants ne pourront pas vivre dans une atmosphère saine. J’ai, à ce moment-ci, quand même de l’espoir. — Pierre Huard

Son intérieur

Je veux transformer mon salon, déplacer mes meubles, ajouter du papier peint. Je veux modifier ma cour arrière, agrandir mon jardin. Je veux évoluer, m’améliorer, être plus patiente, être une meilleure humaine, m’ouvrir et ne pas penser qu’à mon jardin. Je veux en faire plus pour ma planète, continuer de modifier chaque petit geste pour un mode de vie plus pérenne. — Anne Létourneau

De vieux schémas

Transformer mes vieux schémas en amour de soi et des autres. — Jessica Lapierre

Les visages

Je veux transformer les visages cachés derrière nos masques en visages souriants, débarrassés de ce qui nous empêche de lire les expressions faciales. — Martine Larose-Vérès

La frustration ambiante

Transformer toute cette frustration, cette peine et cette colère en un gros bol de crème fouettée vanillée puis y plonger un scone aux abricots bien chaud pour ensuite en avoir plein la bouche. Il y en aura pour tout le monde, même pour ceux qui auront chialé toute l’année. — Natalie Rollet

Le symbole du masque

L’année 2021 verra l’objet symbolique par excellence de 2020, j’ai nommé le masque, se transformer graduellement, pour revenir vers son rôle initial : protéger le personnel médical dans ce qu’il fait de plus noble ; soigner, guérir. Ce masque qui, en 2020, était devenu pour certains le symbole d’une dictature qui nous prive de notre liberté de se déplacer et de respirer librement était, pour d’autres, l’objet qui symbolisait le mieux notre altruisme, notre conscience sociale pour protéger nos aînés de la mort. Le masque était devenu, malgré lui, le révélateur d’une société qui penchait vers l’égoïsme. En 2020, les vrais masques sont tombés, ceux-là n’étaient pas faits en tissus, mais tissés avec l’ignorance, la méfiance, de leaders qui voulaient nous confectionner et nous vêtir du manteau de l’intolérance. Espérons que le masque transparent que nous porterons en 2021 cicatrisera nos blessures sociales et nous apportera le réconfort et l’ouverture nécessaires pour ne plus jamais avoir à en porter. — Louis-R. Leduc

De masque à courtepointe

Moi, j’aimerais transformer tous les masques de tissus en une courtepointe. De cette façon, on se rappellera que cette couverture m’a sauvé la vie et celle de bien des gens. — Christine Vallée

Sa silhouette

Transformer mon tour de taille ! — Alain Manseau

L’organisation des soins de santé

Nous devons transformer l’organisation des soins de santé pour éviter une autre polarisation des services de courte durée aux dépens des autres secteurs d’activité. Il faut que chaque secteur soit consolidé pour faire face à d’autres crises potentielles. Nous devons consolider notre autonomie en matière d’équipements, de recherche et de vaccins. — Carmen St-Jacques Larivière

La façon de voir les petites choses

Transformer ma façon d’aborder les petites choses de tous les jours. — Jean Dicaire

La planète

Transformer la planète pour qu’elle soit plus verte. — Nathalie Des Saules

Les cœurs

Transformer les âmes et les cœurs de certains Terriens pour qu’ils s’assagissent et deviennent meilleurs ! — Diane Chénier

Le malheur d’une nièce

Je désire transformer l’annus horribilis qu’a vécue ma nièce chérie en 2020. Après des mois à consulter moult spécialistes médicaux, elle fait face à un diagnostic de cancer. À cela, s’ajoute sa séparation de son compagnon avec qui elle partageait sa vie depuis 25 ans. Et, bien sûr, le tout coiffé d’une pandémie qui empêche ses proches de lui donner des câlins bienveillants. Je lui souhaite que l’année 2021 chasse ces ténèbres qui la tenaillent et lui offre du reconfort. — Marie-Andrée Lemieux

Le Parti républicain

Transformer le Parti républicain. — Jacqueline Fortin

Sa consommation

Transformer mes habitudes afin de favoriser l’achat de produits locaux. Toute une entreprise de reprogramation des réflexes de consommation ! — Pierre Laurin

Les déchets organiques

Transformer tous nos déchets de table en compost. — Roger Robert

Le revers des réseaux sociaux

Transformer la cruauté et la méchanceté sur les médias sociaux… en amitié et en amour les uns envers les autres ! — Francine Croisetière

Faire briller le positif

J’aimerais transformer toutes les larmes des enfants en de perpétuels rires de joie tout au long de leur si courte enfance. J’aimerais transformer la tristesse de mes proches en étincelles de bonheur et en étoiles d’émerveillement dans leurs yeux.

J’aimerais transformer tout ce qui pollue et nuit à mon environnement en des ressources naturelles ou recyclables.

J’aimerais transformer les critiques envers ces gens si précieux dans mon univers (hôpitaux, écoles, gouvernements, famille) en de beaux gros et gais bouquets de fleurs.

J’aimerais transformer toutes ces guerres qui hantent notre planète en de grandes bordées d’amour. J’aimerais transformer cette période de COVID-19 en un long chemin de réflexion sur tout ce qui, au quotidien, pourrait améliorer et préserver le sort de ma si belle vie.

J’aimerais transformer les journées de grisaille en journées remplies de ce soleil qui savent si bien réchauffer le cœur et le corps. J’aimerais simplement me transformer en mère Noël pour arriver dans mon joli traîneau et distribuer ces transformations dans mon univers. — Francine Pilon