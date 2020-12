J’essaie de jeter le plus de vieux souvenirs douloureux pour faire de la place à des nouveaux heureux. Pour retrouver ma place de retraitée, je jette des idées préconçues qui détruisent le tissu social. Je jette mes réflexes de sauveur pour limiter ma bienveillance à celles et ceux qui en ont besoin et ainsi pouvoir continuer à me rendre utile. Je rejette en masse la haine, la comparaison basée sur des valeurs autres que les miennes. Je jette moins de nourriture, de déchets récupérables et j’essaie d’endosser la simplicité volontaire et communautaire.