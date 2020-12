Le plus beau des cadeaux que je pourrais offrir, qui serait si précieux, serait une fenêtre de temps, que j’offrirais à ma douce et tendre maman. Vous voyez, ma mère, qui a maintenant 85 ans, a perdu depuis quelques années tous ses repères, et sa mémoire est presque toute disparue. Elle souffre de la maladie d’Alzheimer et vit dans une résidence pour personnes âgées. Il y a des jours où elle n’arrive plus à formuler une seule phrase, car le simple fait de nommer un objet ou une action lui est presque impossible. Répondre au téléphone n’est pas une tâche facile. Mon souhait serait de lui offrir quelques heures de mémoire afin qu’elle parvienne à se souvenir des noms de ses neuf petits-enfants, la joie de connaître l’existence de ses cinq arrière-petits-enfants et de pouvoir partager ce bonheur entourée de ses cinq enfants. La famille a toujours été au cœur de cette femme et elle y a consacré toute sa vie. Ne serait-ce que pour un court moment, je ferais tout pour lui offrir le plus beau cadeau, celui de lui permettre de revoir sa famille pour lui donner l’occasion de vivre un moment rempli de bonheur et d’amour.