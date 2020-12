« Seul l’espoir de fêter Noël avec mes deux enfants et mes quatre petits-enfants m’empêchait de sombrer dans la déprime la plus sombre », écrit France Desjarlais.

Nous vous avons demandé jeudi si le gouvernement Legault devait permettre les rassemblements pour les Fêtes. C’était avant qu’il ne tranche sur la question, plut tôt que prévu, vendredi. Voici quelques-unes de vos réactions.

Une grand-mère triste

Je sais que mon opinion est minoritaire, mais je suis une grand-mère qui aime beaucoup la fête de Noël. Je trouve inconcevable que les petits rassemblements familiaux soient interdits à Noël alors que les gens vont se rassembler par milliers le lendemain pour le Boxing Day. En cas de contamination, il serait très facile de communiquer avec les gens exposés lors des petits rassemblements familiaux. Il aurait été beaucoup plus logique de permettre les petits rassemblements le 25 et de fermer les magasins du 26 décembre au 4 janvier. J’étais déjà au dernier sous-sol du découragement, seul l’espoir de fêter Noël avec mes deux enfants et mes quatre petits-enfants m’empêchait de sombrer dans la déprime la plus sombre.

— France Desjarlais, Montréal

Chapeau à Legault

Nous ne nous rassemblerons pas à Noël. Je trouve incroyable que les Québécois agissent comme des enfants qui attendent que le gouvernement leur dise quoi faire et qui se plaignent quand ça ne fait pas leur affaire. Chapeau à M. Legault et son équipe. Moi je lui donne une note parfaite. Oui, il change d’idée, comme ça nous arrive à tous lorsque la situation évolue et moi je trouve ça responsable. Un gros zéro à l’opposition qui pourrait mettre de côté son approche politique crasse à l’occasion de cette situation mondiale exceptionnelle et prendre une approche plus humaine et plus soutenante. Nous sommes chanceux d’avoir des femmes et des hommes généreux qui passent des heures à travailler pour nous et à prendre décisions difficiles. Même chose pour le personnel de la santé. Nous ne nous rassemblerons pas tant que le vaccin ne sera pas suffisamment diffusé et ainsi nous sauverons des vies.

— Louis Michaud

Désobéissance

Je pense que les gens vont quand même se réunir et ce malgré le refus du gouvernement. Ce sera des réunions plus petites mais ce sera quand même des réunions, quoi qu’en dise le premier ministre. On ne peut pas tout arrêter, il faut bien vivre et laisser vivre.

— Gilles Desrochers, Chambly

Tragédie

Malheureusement la décision vient d’être prise. Les rassemblements ne seront pas permis. Quelle tragédie. Je crois que les membres de la même famille devraient avoir le droit de se réunir s'ils se sont mis en isolement sept jours avant Noël. Mais pas de gros party avec les amis. Si votre famille proche est grande, fêtez par tranche pendant trois-quatre jours. Je suis persuadé qu’agir comme ça serait plus sécuritaire que magasiner chez Walmart ou Costco.

— Gary Fabian

Un dernier effort

Oui, je crois qu’il est préférable d’annuler les rassemblements dans le temps des Fêtes. Ce sera probablement notre dernier effort à faire avant le vaccin de 2021. Avec cette augmentation des cas à chaque jour, il est grand temps de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter enfin de jouer au yoyo avec cette pandémie et en finir une bonne fois pour toutes.

— Elyse Beaumier

Pas clair

À Mont-Tremblant où je demeure, donc en région jaune-orange, tout est ouvert, y compris le centre de ski et cela pour la période des Fêtes, donc Noël. Si je comprends bien, je peux manger au resto pour Noël mais pas recevoir chez moi mes enfants ? Pouvez-vous m’aider à comprendre les règles ? On attend avec impatience les milliers de vacanciers locataires et propriétaires pour cette période.

— Jacques Vallée, Mont-Tremblant



Vœux et cadeaux

À mon avis, les gens sont d’accord pour faire des efforts pour contrer la deuxième vague de la COVID-19 et les gens de mon entourage avaient prévu de respecter la période d’isolement proposée et de prendre les précautions nécessaires pour le congé de Noël. Malgré la décision gouvernementale, il est plus que probable que plusieurs ne respecteront pas l’interdiction totale. Il y aura un peu de désobéissance. Il est paradoxal de voir autant d’achats pour le temps des Fêtes et croire que les gens ne se réuniront pas… au moins pour échanger des vœux et faire la livraison des cadeaux.

— Denis Beauchesne

Fêtons autrement

Je crois que l’annulation de la permission de se réunir pour Noël est la chose à faire. Nos hôpitaux sont fragiles, le personnel soignant tombe au combat, beaucoup trop de gens ne respectent déjà pas les consignes. La notion de santé publique et de solidarité est bafouée… Il est important de se priver pour en venir à bout ! Usons d’imagination et fêtons autrement.

— Emilie Verrette

Maintenant on sait

Noël 2021 sera une extraordinaire occasion pour festoyer et se rassembler. Malheureusement, nous aurons alors une pensée triste pour tous ceux et celles que nous aurons perdus à la suite du Noël 2020. Ceux que nous aurions pu sauver si, collectivement, nous avions, sans exception, posé les bons gestes en nous souciant tout simplement du bien-être des autres. La COVID-19 nous a enlevé mon père en mars dernier sans que l’on ait eu le temps de comprendre ce qui se passait. Maintenant on sait ! À nous d’agir.

— Sylvain Fréchette, Notre-Dame-des-Prairies

Le doute est installé

Bonjour, je pense que beaucoup de familles vont se réunir à Noël. L’interdiction de rassemblement de M. Legault n’y changera rien. La seule différence, c’est que les grands-parents ne seront peut-être pas invités. Les étudiants qui furent la principale cause des foyers d’éclosion cet automne continueront à fréquenter leurs amis pendant le congé scolaire de Noël. De toute façon, de plus en plus de gens pensent que les mesures prises par M. Legault ne fonctionnent pas pour faire baisser le nombre de nouveaux cas quotidiennement.

— Serge Guindon

Réinventer Noël

Je viens juste de lire le communiqué de M. Legault comme quoi il ne pourra y avoir de rassemblements à Noël. C’est dommage mais c’était la seule décision logique à prendre. La situation est déjà suffisamment grave, nul besoin d’agir de manière à la détériorer davantage. Je donne quand même un air festif à ma maison et prépare certains plats qui pourraient être mangés dehors ou bien offerts à mes êtres chers avec qui je partagerai un repas, moi de chez moi et eux de chez eux, grâce à internet. Les cadeaux ? Un coup de fil à ceux à qui ils sont destinés et ils viennent les chercher… sur la galerie ! Cela ne peut pas être un Noël conventionnel, l’année 2020 étant exceptionnelle à plus d’un titre. Espérons quand même que cette période des Fêtes 2020 restera l’exception. Et pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour réinventer un peu les réjouissances et les rencontres : aller dehors, marcher plus, faire un peu plus d’activités et… manger un peu moins peut-être ? Vivre dans un pays en guerre où il y a disette, rationnement, peur, inconfort, etc… cela représente un « vrai malheur profond » auquel il est presque impossible d’échapper. Rester chez soi, dans son confort, en pouvant communiquer avec les siens représente un « malheur » beaucoup acceptable.

— Jacqueline Garon