Mille mercis, Monsieur Castonguay. Mon mari et moi avions toujours du plaisir à vous lire et à partager vos analyses. Votre grande sagesse me redonnait espoir en l’humanité. Vous allez nous manquer, vous allez me manquer. Notre société aurait besoin de davantage de penseurs qui élèvent leur discours au-delà des préjugés, des partis pris et des opinions sans fondement. Votre esprit est resté jeune, Monsieur Castonguay, vous l’avez toujours gardé en éveil. Je vous admire.