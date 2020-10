Bien sûr que c’est la bonne décision. Tous les jours, j’apprends que des amis sont contaminés. Chaque fois que le premier ministre a permis une diminution des contrôles, on a vu une augmentation des infections. On devrait fermer et tenir fermé tout ce qui n’est pas essentiel à la vie. Les gyms, les centres de yoga, ce n’est pas essentiel. On peut fort bien s’offrir des séances personnelles de conditionnement et de yoga aussi. Pour ces personnes, c’est seulement une question d’argent.

On ne saurait assez conseiller aux gens de prendre patience : plus on respectera le port du masque, la distanciation, le lavage des mains, la limitation des rencontres, plus vite on verra nos efforts récompensés. Je me souviens des années 1939-1945 : cinq ans à vivre les rationnements, la peur de perdre des êtres chers, le chômage. Présentement, c’est de la petite bière. À pas feutrés, on parle de vaccin. En attendant, les nouvelles ne sont pas bonnes à la grandeur du Canada. Soyons réalistes et coopératifs. Oui, il faut prolonger les mesures sanitaires.