Partir vers une destination pour me faire dire où aller, comment agir, quoi faire, bref, me faire constamment diriger… En plus de me faire servir par une personne habillée en astronaute lors de mes visites au musée, au restaurant, sur les sites touristiques… si ces endroits sont ouverts, bien sûr ! Être victime des augmentations de tarifs de tout genre pour couvrir le manque à gagner de tous les intervenants reliés au secteur touristique. De plus, si on décide de voyager en avion : l’expérience n’était déjà pas agréable, imaginez maintenant. Non merci, je vais passer mon tour et attendre que la poussière redescende, ou mieux, un vaccin.