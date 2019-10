J’ai 73 ans, et je me rappelle de tous les problèmes liés à la construction de ce stade, mais je l’aime, ce stade et toute l’esplanade. On ne peut pas blâmer M. Taillibert pour les méthodes pourries des entreprises de construction. Sans leur malhonnêteté crasse, le stade aurait coûté beaucoup moins cher, aurait fort probablement été terminé à temps et sa réputation n’en aurait pas souffert. Les Montréalais (tous, je ne sais pas) ne l’aiment pas, mais moi, j’habite Saint-Lambert et quand je traverse le pont Jacques-Cartier et que je regarde vers l’Est, j’aime voir sa silhouette. C’est la même chose quand on atterrit à Montréal, quelle fierté ! À Paris, on cherche des yeux la tour Eiffel et c’est la même chose à Montréal. J’espère que les élus des différents gouvernements auront le courage de protéger ce joyau de notre patrimoine. Il a coûté assez cher, il ne faudrait pas l’abandonner à son sort. Et il faut très vite penser à la meilleure façon d’honorer la mémoire de son célèbre architecte.