Vous avez toujours le mot juste. Ce qui m’a mis mal à l’aise dans toute cette histoire, ce sont les excuses deM. Trudeau. Au lieu de faire une analyse comme la vôtre en adulte éclairé, il n’a fait qu’empirer les choses. Et pour un homme d’État, cela nous laisse songeur. Dans sa logique, ne faudrait-il pas demander aux travestis de s’excuser de s’approprier les attributs des femmes ? Pour en revenir à notre premier ministre Trudeau, n’aurait-il pas été plus respectueux d’avouer qu’il se sentait alors plus beau et plus séduisant, ce qui devait être le cas ? Personnellement, quand je me déguisais en gitane, j’avais l’impression d’être plus belle. Ce n’était pas pour m’en moquer.