Courrier: négociation au Collège Jean de la Mennais

> Lisez « J'ai honte ! »

Un modèle

Bravo, madame ! Un texte intelligent, bien documenté et surtout tellement courageux comme celui d'un lanceur d'alerte. Les jeunes ont besoin de modèles tels que vous. J'espère que le climat d'affrontement pourra être tempéré, et que vous trouverez une issue à cette crise sans que vous ayez personnellement à subir de préjudices.

- Richard Chabot, Brossard

Bravo !

Enfin quelqu'un qui dit tout haut ce que beaucoup intériorisent de crainte d'irriter les grandes gueules qui s'arrogent un moment de pouvoir ! Après 37 ans dans la profession, je sais ce qu'il en est.

- Clarisse Gilbert

Moi, je n'ai pas honte

La réalité dans les écoles privées est tout à fait autre que celle des écoles publiques, sauf que je connais des enseignantes au privé qui sont tout aussi débordées ! Je me demande comment vous arrivez à ne pas faire de travail à la maison. Vous êtes enseignante en mathématiques, c'est peut-être pour cette raison, puisque les enseignants en français, eux, n'ont pas le choix ! De plus, n'oublions pas que la tâche au préscolaire et au primaire est bien différente de celle du secondaire. Non, moi je n'ai pas honte qu'un mandat de grève ait été voté !

- Nicole Morin

Vous êtes privilégiée

Quand on se trouve si loin de la réalité de la très grande majorité, comment peut-on avoir honte pour la solidarité de l'ensemble des enseignants dont la plupart envient sans doute votre situation ? Sachez que vous êtes parmi les très privilégiés et cela vous enlève le droit de vous positionner en modèle.

- Raymonde Leboeuf, 35 ans à la Commission scolaire de Montréal

Tout à fait d'accord

Je suis enseignante au CFCRS de La Prairie et je suis tout à fait en accord. Mes conditions de travail sont excellentes et j'ai un excellent salaire. Il est certain que je n'ai pas les mêmes responsabilités que les enseignantes au primaire ou au secondaire. En formation professionnelle, nous sommes deux enseignantes dès que le groupe dépasse 22 élèves. Oui, nos élèves ont aussi des problèmes de comportement, des difficultés d'apprentissage et souvent des responsabilités familiales trop grandes. Mais malgré tout, nous formons des adultes et le tout est plus facile.

Au primaire et au secondaire, les enseignants doivent faire face aux parents souvent mécontents, à des enfants turbulents ou encore à des adolescents injurieux.

Les fonctionnaires oublient souvent que les travailleurs au privé n'ont pas les conditions de travail qu'ils ont. Nous sommes une société d'enfants gâtés qui demandent toujours plus et qui en donnent toujours moins. Et je parle autant des patrons que des employés.

- Danièle Raymond

Sortez de votre petit collège privé

Honte de faire la grève parce que les enseignants sont des enfants gâtés qui ne travaillent presque pas ! Madame, sortez de votre petit collège privé protégé par une bulle hermétique et allez travailler dans une polyvalente. Cela vous permettra peut-être de découvrir une autre réalité que celle que vous percevez derrière vos lunettes roses. Quant à moi, j'ai honte pour vous.

- Nicole Caron

Moi aussi j'ai honte... de vous !

Je vous invite à venir enseigner une année dans une école défavorisée à Laval ou à Montréal. Votre réalité n'est pas la nôtre ! La clientèle, la charge de travail (sachez que plusieurs d'entre nous sont à 28 périodes) sont loin de ce que vous vivez au privé. Quand vous aurez fait le constat par vous-même des conditions difficiles de ces milieux, là, et seulement là, pourrez-vous venir critiquer l'ensemble de la profession enseignante !

- Sabrina Michaliszyn

Vous avez toute mon admiration

Votre courage m'impressionne. Les syndicats font bien plus peur que les patrons et quand on en est insatisfait, on n'a pas d'instance pour se plaindre. Vos collègues vont vous fuir après la parution de cette lettre et le syndicat va tout faire pour vous la faire payer. Alors, la plupart des syndiqués malgré eux se taisent, malheureux, mais craignant les représailles. Vous avez osé dire vraiment ce que vous pensez. C'est si rare !

- Michèle Gervais

J'avais de la chance

Mon Dieu que je suis heureuse de lire qu'une personne partage mon opinion ! J'ai enseigné plus de 25 ans dans une école privée de niveau collégial. J'ai toujours su la chance que j'avais d'évoluer professionnellement dans un milieu avec les conditions que vous décrivez et en prime de bénéficier de la magnifique énergie qui se dégage des groupes d'étudiants. Merci d'avoir l'audace d'écrire un tel texte.

- Renée Trottier, Trois-Rivières

Les moins bonnes conditions au Canada

C'est à cause de gens comme vous que les conditions de travail des enseignants sont les moins bonnes au Canada !

- Stéphane Brosseau

Bébés gâtés

En tant que parent d'un élève qui fréquente le collège, je suis bien heureuse de lire ce texte. Je ne peux m'empêcher de me demander ce que le syndicat pense obtenir avec ce genre de moyen de pression. Le moment choisi est mauvais : les examens ! La méthode aussi : une grève qui pénalise les parents bien plus que les enfants. Ils sont soit mal conseillés, soit mal intentionnés. Ils ne font effectivement pas pitié et n'ont aucune sympathie de la part des parents qui paient les droits de scolarité. Ils ont juste réussi à nous montrer qu'ils sont déconnectés de la réalité des enseignants ! Des bébés gâtés.

- Catherine Berthiaume

On ne vote jamais une grève à la légère

Tout en respectant l'opinion de madame, je trouve qu'elle y va un peu fort en comparant le syndicat à Bachar al-Assad, mais bon, il faut ce qu'il faut si on veut être lu.

Toutefois, sur le fond, il me manque certains éléments pour alimenter ma réflexion : 71 %, ce n'est pas rien. Quel était le taux de participation au vote, quels sont les points d'achoppement ? Dans ce genre de négociation, il arrive parfois que ce ne soient pas les demandes syndicales qui fassent problème, mais les demandes patronales. Parfois, un mauvais climat de travail entraîne des situations extrêmement tendues en négociation.

Pour avoir travaillé plus de 40 ans dans le milieu syndical, je n'ai jamais vu de groupes voter à la légère pour la grève. Le vote se fait après de bons débats et il est secret.

- Jean-Pierre Gallant

Le système d'éducation va imploser

Les enseignants gagnent 10 fois moins qu'un médecin. Plus personne ne voudra se taper quatre années d'université pour se faire suer le restant de ses jours par les directions, les parents, les élèves. La pénurie d'enseignants ne fait que commencer, le système d'éducation québécois va imploser. J'ai honte !

- François Dugal, enseignant retraité, Brossard