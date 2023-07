Francesco

Ce sera la fête des Pères demain. On les célébrera sur un tout autre ton que celui qui entoure habituellement la fête des Mères, très révérencieux, les fleurs, le miel… La fête des Pères, si on se fie à la publicité dont on nous bombarde pour fêter papa, est plus BBQ et scie à chaîne. Disons que pour le cadeau, on ira magasiner au Canadien Fatigué plutôt que chez le fleuriste…