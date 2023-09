Un RÉSO sans conducteur

Êtes-vous déjà allé à Tokyo ? Dans le quartier Shibuya, il y a une attraction touristique tout à fait unique : des milliers de touristes se rendent tous les jours se filmer entre eux en train de traverser la rue. En théorie, on dit que c’est le passage pour piétons le plus achalandé au monde, mais si on enlève les touristes, ça devient un coin de rue pas mal plus ordinaire dans une région métropolitaine de 37 millions d’habitants.