CDPQ Infra

Main basse sur la ville de Longueuil

Une semaine après une mise en service cahoteuse d’un tronçon du REM de l’Ouest, on apprend que CDPQ Infra planche toujours, en catimini, sur une antenne longueuilloise. On répond, ce faisant, à une commande de gouvernement de la CAQ qui n’a pas hésité, en 2021, à repousser du revers de la main – et sans aucune analyse justifiant ce rejet − un projet de tramway (LEEO) sur lequel on avait travaillé pendant quelques années.