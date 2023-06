L’ami Pierre

À la fin de la semaine dernière, j’ai entendu un certain nombre de commentaires et d’hommages sur Pierre Bourgault, mort il y a 20 ans, le 16 juin 2003. Le personnage était autant controversé qu’adulé de son vivant. La couche de soufre ne s’est pas évanouie deux décennies plus tard. On l’aime ou on le déteste.