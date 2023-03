Haïti, la grande oubliée

C’est l’histoire de Rose*, mère de quatre enfants. Rose est enceinte de cinq mois. En juillet 2022, elle se fait violer et battre devant ses enfants par trois hommes masqués et armés qui se sont introduits chez elle de force, dans le quartier Cité Soleil. Plus tôt dans la journée, le mari de Rose a été tué par des membres du même gang. Avant de quitter les lieux, ces mêmes individus brûlent sa maison.