Lutte contre l’inflation

Et le milieu communautaire, lui ?

Avec sa plus récente mise à jour économique, le gouvernement du Québec a raté une belle occasion de soutenir le milieu communautaire et les jeunes plus vulnérables. Alors que l’inflation est au cœur de ce mini-budget et que des millions de dollars ont été annoncés pour en limiter les impacts, les organismes communautaires et les jeunes restent encore au banc des oubliés.