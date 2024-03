Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

« La structure de Frozen Empire ressemble d’ailleurs à celle de l’original : des scènes d’action rares, une menace qui demeure longuement en suspens, des explications fournies avec humour, un tour de ville new-yorkais, un problème de stockage des ectoplasmes. À l’image de Star Wars : The Force Awakens, il y a du bon et du moins bon à faire un remake qui n’en est pas un », écrit notre journaliste Pascal Leblanc.

« Présenté hors compétition à la dernière Berlinale, Dernière nuit à Milan, troisième long métrage d’Andrea Di Stefano (Escobar, L’informateur), envoûte le spectateur dès la séquence d’ouverture, tournée de nuit à partir d’un hélicoptère et non d’un drone. Jamais Milan n’aura été présenté ainsi sur grand écran. Dans la caméra de Guido Michelotti, qui a filmé le tout en 35 mm, la ville italienne, qui a inspiré tant de films policiers, se donne des airs de métropole américaine », mentionne notre journaliste Manon Dumais.

« C’est avec cette mise en bouche “fracassante”, au sens propre comme au figuré, comme l’ont souligné Les Inrocks, que la chanteuse Claire Pommet (Pomme de son nom de scène) fait son entrée dans le monde du cinéma. Disons-le : ce premier rôle lui va comme un gant, et la chanteuse désormais comédienne crève l’écran. Son regard nous hypnotise, sa voix robotique tout autant. Son personnage, aussi énigmatique et peu attachant soit-il (ça aussi, il faut le dire), nous fascine », explique la journaliste Silvia Galipeau.

The Queen of My Dreams : Telle mère, telle fille… ou presque

« Eh bien, dans The Queen of My Dreams, premier long métrage prometteur de Fawzia Mirza (la série Hidden Canyons), la pétulante Amrit Kaur interprète avec la même fougue Azra, qui n’a pas encore fait son coming out à ses parents, et sa mère Mariam dans sa jeunesse aux côtés d’Hamza Haq, qui incarne le suave Hassan, père d’Azra et mari de Mariam toutes époques confondues », affirme notre journaliste Manon Dumais.

