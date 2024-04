En raison de la gravité de la crise climatique, un programme gouvernemental demande à la population de se porter volontaire pour l’euthanasie. Un père invite ses quatre enfants à la maison pour leur annoncer que sa femme et lui se sont inscrits. Son plan dérape toutefois et la famille doit décider qui mettra fin à ses jours.

Outre le huis clos teinté d’humour noir et de rouge sang qui nous tient en haleine pendant la deuxième moitié du film, la force d’Humane est la finesse avec laquelle il touche à des enjeux d’actualité.

Pour sa première réalisation, Caitlin Cronenberg, plus jeune fille de David, a opté pour un scénario qui confronte habilement les problèmes de l’humanité (crise climatique, effondrement des ressources) avec un choix impossible : déterminer quel membre de sa famille doit mourir. Son compatriote torontois Michael Sparaga (United We Fan, Kayak to Klemtu) signe l’histoire qui fait souvent sourire en dépit de sa prémisse dramatique.

Alors que les quatre enfants York débattent de la question, ils évoquent la plus grande « valeur » de certains individus. Racisme latent, mépris et égoïsme remontent à la surface. À mesure que leur vraie nature se dévoile, on les trouve de plus en plus détestables. Pourtant, on ne souhaite pas qu’ils s’entretuent pour autant. Par un jeu à la limite de la caricature, les comédiens parviennent à maintenir suffisamment d’empathie envers leurs personnages. Jay Baruchel (Jared) et Emily Hampshire (Rachel) se distinguent particulièrement à ce chapitre.

Dans un petit rôle, celui du patriarche, Peter Gallagher insuffle sa prestance au film, alors qu’Enrico Colantoni, qui incarne Bob, l’employé dont le mandat est de récupérer le corps des volontaires, nous déstabilise par une composition légèrement théâtrale, qui ne détonne pas dans cette histoire de famille déchirée, mais soudainement unie par une tragédie imposée. En fait, l’ensemble de l’œuvre pourrait très bien être adapté pour les planches. D’autant plus que les évènements se déroulent presque entièrement dans une maison aux allures de château. Bien que les lieux soient magnifiques, un peu de variété aurait été la bienvenue.

Humane souffre de quelques longueurs, mais reste bien divertissant, en plus d’offrir la possibilité de réfléchir à notre avenir. Celui de cinéaste de Caitlin Cronenberg est d’ailleurs fort prometteur.

En salle

Consultez l’horaire du film