La tension est omniprésente dans le tennis. Le filet, le cordage de la raquette, les muscles des joueurs, l’atmosphère entre les points.

Dans Challengers, le réalisateur Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, Bones and All) s’assure qu’elle demeure aussi vive avant et après le match en plaçant sa caméra au milieu d’un triangle amoureux de jeunes athlètes.

Patrick Zweig (Josh O’Connor) et Art Donaldson (Mike Faist) échangent des balles depuis l’enfance. Ils se démarquent aujourd’hui sur le circuit junior, gagnent parfois en double, mais Patrick a toujours le dessus lorsqu’ils se retrouvent de chaque côté du terrain. Les deux admirent Tashi Duncan (Zendaya) pour son jeu et sa beauté. Vouée à une grande carrière, elle décide d’aller à l’Université Stanford avant de faire le saut chez les pros.

Un soir, les deux amis s’invitent à un évènement d’un commanditaire célébrant le succès de Tashi avant son départ pour la Californie. Le charme maladroit de la paire séduit la jeune joueuse qui rejoint les deux jeunes hommes plus tard à leur hôtel. Rien de trop explicite ne se déroulera dans leur chambre, mais une compétition féroce entre les trois y naîtra.

Échanges passionnés

Quelques heures avant, alors qu’ils faisaient connaissance, Tashi a lancé aux garçons : « Le tennis, c’est une relation. » L’œuvre repose sur cette réplique et la pousse jusqu’à sa limite. Le tennis est à la base sexy – les joueurs et joueuses musclés légèrement vêtus, les cris poussés sur le terrain, le face à face devant une foule en silence.

Par des allers-retours dans le temps, le scénario du dramaturge et auteur Justin Kuritzkes raconte l’évolution de la relation aussi ardente que malsaine entre le trio sur une période – qui s’étire un tantinet – de 13 ans. On les suit des rangs universitaires aux tournois de l’ATP, jusque dans une épreuve challenger à New Rochelle – et dans le plus chic hôtel de la petite ville – où l’émotion atteint son paroxysme.

Zendaya (le diptyque Dune, la plus récente trilogie Spider-Man) offre une performance puissante et nuancée.

Elle rend bien l’érosion graduelle de la confiance de Tashi. Puisque son estime s’élève bien au-dessus de celle de Patrick et d’Art, elle n’affiche pas la même vulnérabilité que les deux hommes, manifestée différemment et brillamment par Josh O’Connor (The Crown) et Mike Faist (West Side Story).

Les scènes de tennis sont d’une grande intensité et d’un réalisme convaincant – les acteurs ont appris de l’ancien pro Brad Gilbert, qui a entraîné Andre Agassi, Andy Murray et Coco Gauff. Les angles, les plans de vue ainsi que les perspectives de Luca Guadagnino et du directeur photo Sayombhu Mukdeeprom se dépassent à chaque match puis touchent un point culminant lors du duel ultime. Jouissif !

Les affrontements et certains dialogues sont accompagnés de musique house qui élève l’euphorie du moment. Le duo de compositeurs Trent Reznor et Atticus Ross (The Social Network, Gone Girl), lauréat de deux Oscars, de deux Golden Globes, d’un Emmy et d’un Grammy, livre de nouveau une trame sonore géniale.

Jonathan Anderson, créateur des marques JW Anderson et Loewe, signe pour la première fois les costumes d’un long métrage. Comme l’ensemble du film, ceux-ci sont juste assez suggestifs et élégants.

À l’instar de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino rend à merveille les hauts et les bas de la passion adolescente. Vers la fin, le personnage de Josh O’Connor confirme qu’il se comporte toujours comme un ado, avec son gagne-pain qui consiste à frapper des balles. Bien qu’ils soient dotés d’une plus grande maturité, les personnages de Mike Faist et de Zendaya sont aussi victimes du triomphe et du désespoir qui viennent avec la vie de sportifs professionnels, souvent incompatible avec la vie « normale » d’adulte.

Outre quelques comédies romantiques, telles Bull Durham et Wimbledon, les films de sport traitent rarement d’amour. Le cinéaste italien démontre avec une pudeur camouflée qu’il s’agit du cadre parfait pour un sulfureux drame sportif.

