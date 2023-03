Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le haut commissaire de la République doit gérer une rumeur de plus en plus insistante, qui attise la colère de la population. On aurait repéré au large un sous-marin dont la présence annoncerait une reprise des essais nucléaires français…

Au Festival de Cannes l’an dernier, où il était en lice pour la Palme d’or, Pacifiction – Tourment sur les îles a profondément divisé les cinéphiles. Là où certains ont vu dans le nouvel opus d’Albert Serra (La mort de Louis XIV, Liberté) un chef-d’œuvre de langueur illustrant le louvoiement de la nature humaine, d’autres ont évoqué un exercice interminable d’une profonde vacuité.

Hors d’un contexte festivalier, l’effet hypnotique de ce drame impressionniste, qui frôle plusieurs genres sans vraiment s’y frotter, est indéniable. Film d’atmosphères campé dans le contexte contemporain postcolonial de la Polynésie française, Pacifiction – Tourment sur les îles est avant tout le portrait d’un haut placé coincé entre son devoir de représentation de l’État français dans cette partie du bout du monde et sa proximité – parfois malsaine – avec ses commettants locaux.

Non sans rappeler par moments le cinéma de Claire Denis, le cinéaste catalan orchestre la lente paranoïa dans laquelle sombre le haut-commissaire, convaincu que, même s’il est le plus haut représentant de la République en Polynésie, on tend à le mettre maintenant à l’écart. Aussi a-t-il du mal à gérer ces rumeurs circulant à propos de nouveaux essais nucléaires que la France s’apprêterait à faire dans la région, sans qu’on l’ait mis au courant. Et si c’était vrai ?

Ponctué parfois de scènes plus surréalistes (cette longue séquence dans une boîte où l’on bouge au son d’une musique dance électronique), Pacifiction – Tourment sur les îles, qui vient de valoir à Benoît Magimel le César du meilleur acteur (il l’avait aussi obtenu l’an dernier grâce à De son vivant, d’Emmanuelle Bercot), ne sera d’évidence pas du goût de tous. Les amateurs d’un cinéma plus singulier y trouveront cependant leur compte.

