En 2022, Vernon Subutex 1 a fait courir les spectateurs à l’Usine C. Les huit représentations ont été présentées à guichets fermés. Mieux, la pièce a valu à Angela Konrad le Prix de la critique pour la meilleure mise en scène à Montréal.

Portée par ce vent plus que favorable, Angela Konrad a décidé de présenter les volets 2 et 3 de ce spectacle inspiré des écrits de Virginie Despentes. La directrice artistique de la compagnie La Fabrik a fait des demandes de soutien financier, notamment au CAC dans le cadre du programme Explorer et créer. La réponse lui est parvenue après une attente de sept mois : demande refusée.

« Ma surprise a été très grande, lance Angela Konrad. J’ai contacté le CAC pour obtenir une rétroaction. On n’a pas pu me donner d’autres explications que celle-ci : mon projet a perdu des points lors de l’évaluation pour son mérite artistique et pour son impact. Pour le reste, on m’a dit que les jurys ne prenaient pas de notes et qu’aucune autre explication ne pouvait m’être donnée. »

Cette absence de rétroaction est déplorable, estime la metteure en scène.

Comment peut-on évoluer si on ne dit pas ce qu’il faudrait changer ? Angela Konrad

Malgré ce refus, Angela Konrad a décidé de présenter l’intégrale de Vernon Subutex en mai à l’Usine C, dont elle occupe le poste de directrice artistique et générale. Mais elle devra amputer son budget de création et de production de 80 000 $. « Je vais surtout devoir faire des coupes sur le plan de la conception. J’avais en tête une finale qui aurait été très innovante du point de vue des arts numériques. La conception numérique fait partie des objectifs du CAC, mais je ne pourrai pas réaliser cet aspect, car je n’ai pas eu d’argent. C’est paradoxal. »

Autres répercussions directes de ce refus : les supplémentaires de l’intégrale de Vernon Subutex, prévues à l’automne 2024, ont été annulées. « J’ai aussi cessé les pourparlers pour présenter le spectacle en France. C’est difficile d’envisager une tournée à l’étranger sans l’aide du Conseil des arts du Canada. Je suis plus craintive de la réponse que je pourrais obtenir. J’espère seulement arriver à sauver les trois dates de tournée au Québec. »