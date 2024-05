Depuis mardi, les représentations de la pièce Vernon Subutex à l’Usine C se terminent autrement que ce à quoi le théâtre nous a habitués : l’équipe du spectacle livre un plaidoyer pour plus de financement des arts vivants. Et invite soir après soir le public à envahir la scène pour montrer son soutien.

« En manque de financement, ce spectacle a failli être annulé », a lancé d’entrée de jeu mardi soir la comédienne Violette Chauveau. Il faut savoir que la compagnie théâtrale derrière Vernon Subutex, La Fabrik, s’est vu refuser le soutien financier demandé auprès du Conseil des arts du Canada. Et ce, malgré le grand succès public et critique récolté après la présentation du volet 1 de cette trilogie en 2022.

Malgré tout, Angela Konrad et son équipe ont décidé d’aller de l’avant avec le projet. Comment ? « En n’indexant pas les cachets des artistes et artisans à l’inflation, en divisant le temps de répétitions en deux, en annulant une reprise prévue à l’automne, en coupant dans le budget des concepteurs, en réduisant l’équipe de régie, en renonçant à la vision artistique initiale de l’adaptation et en retravaillant le concept de la mise en scène. C’était la seule façon de réussir ce tour de force », peut-on entendre dans le texte lu par Violette Chauveau, que La Presse a obtenu.

Or, cette façon de faire ne peut plus durer, estime Angela Konrad, directrice artistique et générale de l’Usine C – et metteure en scène de Vernon Subutex. « On ne peut plus se sacrifier de cette façon. On est en train de creuser notre propre tombe. On ne veut pas devenir les fossoyeurs de notre art. »

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’interprète Violette Chauveau

Le théâtre se meurt. La comédienne Violette Chauveau dans son plaidoyer

Angela Konrad a orchestré cette prise de parole, qui sera répétée jusqu’à la fin des représentations de la pièce à l’Usine C, dans l’espoir de « sensibiliser le public à la situation des artistes qui pratiquent les arts vivants ».

« Au Québec, la précarité des artistes est galopante. Les artistes ne peuvent plus vivre du théâtre. »

Or, pour informer le public des difficultés que traverse le milieu et de la réalité des artistes, Angela Konrad a souhaité que l’action parte de la scène. « C’est là, dans les théâtres, que notre parole a le plus d’impact. »

Un budget « catastrophique »

Le dernier budget du ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a été reçu comme une douche froide par le milieu théâtral. Ce dernier espérait voir les soutiens financiers apportés lors de la pandémie être pérennisés. Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a plutôt perdu 21,5 millions de dollars en crédits pour ses différents programmes. Son budget général a aussi chuté de 193,5 millions en 2023-2024 à 171 millions pour 2024-2025.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE La metteure en scène Angela Konrad, en juin 2022, dans le décor de Vernon Subutex

Le Conseil québécois du théâtre a réagi en parlant d’un rendez-vous manqué, se disant inquiet des impacts de ce budget sur les artistes, créateurs et autres artisans du milieu. Angela Konrad évoque de son côté « un budget catastrophique » qui est en train d’ouvrir la voie à « un démantèlement de la culture au Québec ».

Démanteler la culture sous forme de sous-financement chronique et de manque de vision au sujet d’une culture vectrice de cohésion sociale revient à déconstruire les fondements de la démocratie et à préparer le terrain des extrémismes sous toutes leurs formes. La metteure en scène Angela Konrad, dans le programme du spectacle

Les ministres interpellés

Cette manifestation a été pensée pour dépasser les murs de l’Usine C. Chaque soir de représentation, une photo du public et des acteurs rassemblés sur scène sera prise. La photo sera chaque fois envoyée aux bureaux de Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications à Québec.

Outre cette prise de parole à l’Usine C, plusieurs gestes spontanés ont eu lieu depuis le dépôt du budget. Le 27 mars, lors de la Journée mondiale du théâtre, les directeurs artistiques de 11 théâtres de Montréal et de Québec ont lu un texte pour demander un « réajustement budgétaire adéquat » pour le milieu.

À la mi-avril, après la représentation de la pièce-fleuve La traversée du siècle inspirée de l’œuvre de Michel Tremblay, la metteure en scène Alice Ronfard a aussi pris la parole pour dire qu’un spectacle de cette envergure, qui se promène de surcroît dans plusieurs théâtres de Montréal, d’Ottawa et de Québec, serait impossible à réaliser dans les conditions actuelles.

Une première Grande Manifestation pour les arts a de plus eu lieu le 18 avril devant les bureaux montréalais du ministre Mathieu Lacombe. Une autre est prévue le 16 mai, toujours rue De Bleury.