Un trio de femmes dirige désormais le Festival TransAmériques (FTA). Sandra O’Connor est nommée codirectrice générale et directrice administrative du FTA.

Elle succède à David Lavoie et entrera en fonction le 28 juin prochain, pour œuvrer à la mise en place de l’édition 2025, avec Jessie Mill et Martine Dennewald.

Après avoir travaillé au journal Voir, Sandra O’Connor a fait carrière depuis 20 ans dans le milieu culturel et communautaire ; notamment à des postes de direction au sein d’organismes comme la TOHU, le Regroupement québécois de la danse, Culture Montréal, Moisson Montréal, le Monument-National et l’École nationale de théâtre du Canada. En 2020, elle a rejoint le cabinet de la ministre du Tourisme du Québec, où elle est chargée du dossier « développement durable en tourisme ». Depuis octobre 2022, elle est conseillère politique en santé mentale et itinérance auprès du ministre Lionel Carmant.

« L’excellence de la programmation du FTA et sa réputation à l’international en font un évènement unique, incontournable. C’est donc pour moi un réel privilège et une fierté de me joindre à l’équipe », a déclaré Mme O’Connor par voie de communiqué.

Le FTA effectue ce printemps un remaniement organisationnel et revient à un modèle de direction générale partagée entre la direction administrative et la direction artistique. Ainsi, Martine Dennewald deviendra codirectrice générale à compter de juin 2024. La direction artistique demeure assurée par le tandem formé par Martine Dennewald et Jessie Mill.

La 18e édition du Festival TransAmériques se tiendra du 22 mai au 5 juin.