La direction du Théâtre du Rideau Vert a dévoilé mardi sa programmation 2024-2025. Outre le retour de Revue et corrigée, à la fin 2024, la compagnie présentera cinq nouveaux spectacles et accueillera Les Nonnes, une production du Théâtre la Marjolaine. Survol.

L’évènement : la magie de Shakespeare avec Le Songe d’une nuit d’été

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Marc Béland défendra le rôle magique et aérien de Puck dans du Songe d’une nuit d’été.

Après avoir monté au Rideau Vert Le Misanthrope, de Molière, en 2015, le metteur en scène Michel Monty se colletaillera cette fois au grand Shakespeare. La compagnie, qui n’a pas produit l’auteur d’Hamlet depuis un quart de siècle, propose sa nouvelle traduction et adaptation du Songe d’une nuit d’été, avec Marc Béland dans le rôle aérien de Puck. Ce dernier sera entouré de Bénédicte Décary, Olivier Morin, Mathieu Quesnel, Parfaite Moussouanga, entre autres comédiens. Dès le 12 mars 2025.

On est intrigué par… Eda Holmes et Sa dernière femme

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La directrice artistique du Théâtre Centaur, Eda Holmes, collaborera avec le Rideau Vert au début de l’hiver 2025.

La directrice artistique du Théâtre Centaur, Eda Holmes, collaborera avec le Rideau Vert au début de l’hiver 2025. Elle dirigera la production de la version française (signée Maryse Warda) de la pièce The Last Wife, de Kate Henning, qui a été présentée au Centaur en 2019. La pièce met en scène le personnage historique de Catherine Parr, reine consort d’Angleterre et d’Irlande au 16e siècle, et la sixième et ultime épouse du roi Henri VIII. Marie-Pier Labrecque incarnera la reine ; Henri Chassé, le roi.

Et aussi… Virginie Fortin au théâtre dans Chers parents

Chers parents, une comédie d’Emmanuel et Armelle Patron, triomphe à Paris depuis trois saisons. Elle sera mise en scène ici au printemps 2025 par Marc St-Martin, dans une adaptation québécoise de Danièle Lorain, avec une distribution géniale : Josée Deschênes et Luc Senay, dans la peau des parents ; Simon Beaulé-Bulman, Steve Gagnon et Virginie Fortin dans le rôle de leurs enfants. Ève Landry ouvrira la saison avec Faire le bien, de François Archambault et Gabrielle Chapdelaine, aux côtés de huit interprètes de la relève dirigés par Claude Poissant. Suivra en octobre Le boulevard, l’adaptation du roman primé de Jean-François Sénéchal, par Frédéric Bélanger, avec entre autres Nathalie Mallette.

FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DU RIDEAU VERT Les comédiens Steve Gagnon et Simon Beaulé-Bulman.

