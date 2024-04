Durant la saison 2024-2025, le TNM dévoilera ses nouveaux atours, avec la fin des travaux d’agrandissement, avec une riche programmation, concoctée par Lorraine Pintal. La directrice artistique présentera entre autres l’adaptation scénique de deux romans québécois à succès.

L’évènement : Kukum et La Femme qui fuit au théâtre

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Comme l’avait annoncé La Presse, en 2015, le roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette sera adapté au théâtre.

La question autochtone sera à l’affiche au TNM l’automne prochain, avec l’adaptation du roman Kukum de Michel Jean, vendu à plus de 300 000 exemplaires. La pièce sera dirigée par Émilie Monnet. Sur la scène, on retrouvera des interprètes autochtones, dont Jean-Luc Kanapé et Sharon Fontaine-Ishpatao, ainsi que Léane Labrèche-Dor et Marie-Ève Pelletier. Le spectacle ira aussi en tournée dès janvier 2025. Juste avant Kukum, c’est la production du roman La Femme qui fuit, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, qui sera (enfin) créée en septembre. Adaptée par Sarah Berthiaume, la pièce sera mise en scène par Alexia Bürger. Le rôle principal de « la femme qui cherche » a été confié à l’excellente Catherine De Léan. Elle sera entourée de 18 interprètes (!), dont Alex Bergeron, Marie-France Lambert, Olivia Palacci, Louise Laprade… Dès le 10 septembre.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La comédienne Catherine De Léan jouera le rôle principal dans l’adaptation du roman La Femme qui fuit.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le comédien et metteur en scène Didier Lucien dirigera Othello de Shakespeare.

On est intrigué par… la lecture d’Othello de Didier Lucien

Au printemps 2025, Didier Lucien dirigera Othello, dans une adaptation de Jean-Marc Dalpé, avec une percutante prémisse qui risque de susciter des débats : « la tragédie de Shakespeare est-elle une pièce raciste ? ». Le metteur en scène – qui dit méditer sur ce texte depuis 30 ans – veut montrer « les attitudes discriminatoires qu’une majorité blanche exerce sans même y penser envers les individus noirs ». Rodley Pitt jouera le général vénitien ; et Lyndz Dantiste, son second, Iago.

Et aussi… le Bouchard nouveau est arrivé

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’acteur François Arnaud jouera dans la nouvelle pièce de Michel Marc Bouchard au TNM.

La nouvelle pièce du prolifique auteur et scénariste Michel Marc Bouchard porte sur le pouvoir de la beauté pour sauver le monde. Elle s’intitule Une fête d’enfants, et sera à l’affiche dès le 14 janvier 2025, dans une mise en scène de Florent Siaud. Sa distribution met en vedettes François Arnaud, Sylvie Drapeau et Iannicko N’Doua… Suivra en mars 2025, une seconde création, signée Fanny Britt et Mani Soleymanlou, Classique(s), avec entre autres Julie Le Breton et Martin Drainville.

