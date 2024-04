Accusé de faire « la promotion de la normalisation » avec Israël, sous les menaces et les pressions inadmissibles, un théâtre de Beyrouth a annulé in extremis un spectacle de Wajdi Mouawad.

Par crainte des menaces et souci de sécurité pour ses équipes, le Théâtre Le Monnot de Beyrouth a décidé d’annuler toutes les représentations de Journée de noces chez les Cromagnons. La pièce devait être jouée en arabe du 30 avril au 19 mai, avec des acteurs français et libanais, sous la direction de Mouawad. En plus de marquer le retour du metteur en scène de 55 ans dans son pays d’enfance, la production soulignait aussi le 30e anniversaire du texte de l’auteur d’Incendies.

Par voie de communiqué mercredi soir, le Théâtre Le Monnot a dit que « la décision a été difficile, mais prise en raison de pressions inadmissibles et de menaces sérieuses faites au théâtre et à certains artistes et techniciens ». Des activistes ont même harcelé des acteurs sur leurs téléphones. « Nous sommes profondément déçus par cette situation et, tout en affirmant notre attachement à la liberté d’expression », a déclaré la directrice du théâtre, Josyane Boulos.

« Non-respect du boycottage d’Israël »

Outre la suspension du spectacle, le Comité des représentants des prisonniers et détenus libérés des geôles israéliennes (The Commission of Detainees Affairs) accuse Wajdi Mouawad de faire « la promotion de la normalisation » avec Israël. L’organisme a déposé une plainte contre l’auteur auprès du Parquet du tribunal militaire du Liban et demande son arrestation.

De plus, le journal L’Orient-Le-Jour rapporte que des militants estiment qu’une autre pièce de Mouawad, Tous des Oiseaux (2017), qui traite de l’identité et du conflit israélo-palestinien, « a été financée par l’ambassade d’Israël à Paris et le théâtre Cameri de Tel-Aviv ». Ils dénoncent « les communications de l’auteur avec l’ennemi israélien » et le « non-respect de la loi sur le boycottage d’Israël ».

Réactions de La Colline

Rappelons que le mandat de Wajdi Mouawad à la direction du Théâtre national de la Colline, à Paris, vient juste d’être renouvelé par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Dans un communiqué, la direction de la compagnie dit prendre acte de la décision du Théâtre Le Monnot : « Les équipes de La Colline, de retour en France, reprendront les répétitions pour assurer la création du spectacle au Printemps des Comédiens, à Montpellier, le 7 juin prochain. La pièce fait aussi partie de notre programmation, la saison prochaine. »

Créée au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal, en janvier 1994, avec entre autres Monique Mercure et Gilles Pelletier, Journée de noces chez les Cromagnons raconte l’histoire d’une famille libanaise qui prépare le mariage de leur fille au rythme des bombardements incessants et des coupures de courant pendant la guerre civile libanaise. « Wajdi Mouawad l’a écrite à l’âge de 23 ans, comme une matrice à son théâtre : la nostalgie d’un monde perdu, la douleur de l’exil, l’ombre de la guerre civile libanaise. Un héritage que des parents laissent à une famille, mais leurs malheurs n’ont pas à devenir les douleurs des enfants », commente la direction de La Colline sur son site.

L’homme de théâtre n’est pas à sa première polémique. Rappelons que sa mise en scène du cycle Des femmes, de Sophocle, avec le chanteur Bertrand Cantat, condamné pour le meurtre de sa conjointe Marie Trintignant, avait provoqué une énorme controverse au Québec et en France, en 2011.