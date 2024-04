Imaginez par son directeur artistique Claude Poissant, la saison 24-25 du Théâtre Denise-Pelletier trouve sa source dans les figures mythiques du passé, néanmoins bien ancrées dans notre millénaire. Survol de la saison.

L’évènement : Charles Perrault façon XXIe siècle

PHOTO RAPHAËL NIKIEMA, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Éric Bernier et Sophie Cadieux partageront la scène dans Peau d’âne.

S’il y a une pièce qui attirera sans doute les regards cette année à Denise-Pelletier, c’est bien Peau d’âne. Oui, oui, il s’agit bien du conte de Charles Perrault qui s’amènera sur scène pour ouvrir la saison. Félix-Antoine Boutin et Sophie Cadieux cosignent ici l’adaptation et la mise en scène. Cette dernière partagera de plus la scène avec Éric Bernier dans ce spectacle qui se veut résolument moderne et où le passage à l’âge adulte se parera de moult costumes. Dès le 25 septembre dans la salle principale. Autre spectacle à marquer d’une pierre blanche : Iphigénie, dans un texte de Tiago Rodrigues, directeur du prestigieux festival d’Avignon.

On est intrigués : Machiavel ébouriffé

PHOTO RAPHAËL NIKIEMA, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Le prince de Machiavel sera revu et corrigé par le Théâtre du Futur.

Quand le Théâtre du futur prend un texte à bras-le-corps, on peut être assuré d’y voir poindre une bonne dose d’humour absurde. Or, les comparses Olivier Morin et Guillaume Tremblay ont ici décidé de s’attaquer à nul autre que Le prince, de Machiavel. L’action se déroulera toutefois dans le IVe siècle de l’ère post-Google, alors que les humains s’entasseront dans des vaisseaux aux noms étonnants, tels Ashton ou Yoplait. Le ton est donné. Dès le 28 janvier dans la salle principale.

Et aussi :en formule intime

PHOTO RAPHAËL NIKIEMA, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Mickaël Gouin est l’un des interprètes de Ma vie rouge Kubrick.

La très intime salle Fred-Barry accueillera aussi des spectacles fort prometteurs… C’est le cas de Ma vie rouge Kubrick, de l’écrivain Simon Roy, disparu en 2022, pour qui le film The Shining a été une véritable obsession. Le texte sera défendu par Mickaël Gouin et Marc-Antoine Sinibaldi, dans une mise en scène d’Éric Jean. Aussi à noter : la pièce Le poids des fourmis, de David Paquet, sera de retour après un passage remarqué en 2019. Une « farce tragique hallucinée » qui a remporté moult prix.

Consultez l’ensemble de la programmation 2024-2025