(Rome) L’acteur Willem Dafoe, un habitué du tapis rouge du Festival du Film de Venise, a été nommé lundi directeur artistique du département théâtre de la Biennale de Venise.

Associated Press

M. Dafoe, qui vit près de Rome avec sa femme italienne, a déclaré que cette nomination était une surprise, mais qu’il était « né dans le théâtre » et avait d’abord suivi une formation d’acteur sur les planches.

Dans un communiqué publié par la Biennale, il a déclaré que le programme de son mandat de deux ans 2025-2026 suivrait son propre développement, « une sorte d’exploration de l’essence du corps ».

M. Dafoe a cofondé la compagnie de théâtre The Wooster Group en 1977 à New York et a joué en son sein pendant une vingtaine d’années. Il est plus connu pour sa carrière cinématographique, notamment en tant que scientifique aux côtés de la Bella jouée par Emma Stone dans Poor Things de Yorgos Lanthimos, qui a remporté le Lion d’or à la Mostra de Venise l’année dernière.

Il est attendu au Lido cet été avec la distribution de Beetlejuice, Beetlejuice de Tim Burton qui ouvre le festival.

La Biennale Teatro est un département indépendant de La Biennale, fondée en 1934.