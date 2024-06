Rendre plus accessibles les salles de spectacle aux personnes vivant avec une limitation physique, visuelle ou auditive : une soixantaine d’organismes d’horizons divers travaillent de concert depuis deux ans pour atteindre ce même objectif.

Le partage des ressources et les nombreux échanges au sein de cette communauté de pratique ont permis l’éclosion de plusieurs initiatives, qui viennent s’ajouter notamment aux visites tactiles des décors proposées au Théâtre du Rideau Vert ou aux audiodescriptions d’œuvres chorégraphiées proposées par Danse-Cité. En voici quatre qui méritent qu’on s’y attarde.

Théâtrodescription à l’Opéra de Montréal

PHOTO THIBAULT CARRON, FOURNIE PAR L’OPÉRA DE MONTRÉAL Des personnes vivant avec une limitation visuelle ont pu participer à une activité de découverte tactile des costumes et des décors avant une représentation de La Traviata, à l’Opéra de Montréal.

Le 14 mai dernier, de la visite rare s’est présentée à la salle Wilfrid-Pelletier pour une représentation de La Traviata, par l’Opéra de Montréal. En effet, une dizaine de personnes malvoyantes et leur accompagnateur ont pu participer à une visite tactile du décor en plus de palper certains costumes avant le lever du rideau. Par la suite, la représentation a été adaptée pour être offerte en théâtrodescription par l’entremise d’une application téléchargée sur un téléphone intelligent.

Selon Charlotte Gagnon, gestionnaire du département d’action sociale et d’éducation à l’Opéra de Montréal, il s’agissait d’une première au Canada.

« L’audiodescription pose des défis particuliers à l’opéra, car il n’y a jamais vraiment de silence, dit Mme Gagnon. Mais selon les commentaires reçus après l’évènement, les commentaires sur l’action étaient insérés au bon moment, et en bonne quantité, pour ne pas compromettre la beauté musicale. »

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise sur le retour ou non de ces représentations adaptées. Mais Charlotte Gagnon espère pouvoir offrir la théâtrodescription pour une représentation de chaque spectacle au programme en 2024-2025. La décision sera communiquée au public en août à savoir si l’activité sera de retour pour Le barbier de Séville, présenté à partir de la fin de septembre.

Consultez le site de l’Opéra de Montréal

Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en version décontractée

C’est au début de 2023, lors d’une représentation de la pièce Clandestines, que le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (CTD’A) a commencé à offrir des services destinés aux personnes vivant avec un handicap visuel ou auditif. Depuis, les représentations avec audiodescription ou avec des surtitres se sont multipliées.

La saison prochaine, une nouveauté viendra s’ajouter : une représentation de la pièce La démagogie des dragons sera offerte en version décontractée à la salle Jean-Claude-Germain. De quoi s’agit-il ? « Les représentations décontractées, aussi appelées représentations sensoriellement adaptées, sont destinées aux personnes neurodivergentes, qui viennent avec de jeunes enfants ou qui vivent du stress ou de l’inconfort dans un environnement théâtral traditionnel », explique Marion Guillaume, coordonnatrice aux communications et à la médiation au CTD’A.

Elle poursuit : « Lors de cette représentation, les lumières et les sons qui pourraient être violents sont adoucis, le public n’est pas dans un noir complet, car il y a toujours une petite lumière allumée. La porte est aussi toujours ouverte pour que les gens puissent entrer et sortir s’ils en ressentent le besoin. De plus, la salle n’est pas remplie au maximum, pour permettre à ceux et celles qui le désirent de ne pas être assis trop près des autres. »

Un espace plus tranquille sera aménagé dans le hall et des objets lestés pourront être empruntés pour assister à la représentation. « Nous enverrons aussi dans les semaines qui précèdent un cahier pour expliquer comment la sortie va se passer, avec des photos des lieux et des explications sur la pièce et les personnages. »

Parallèlement à cette activité, une représentation de la pièce Neige sur Abidjan sera offerte en audiodescription et trois autres pièces profiteront d’une représentation avec surtitres.

Consultez le site du CTD’A

Audiodescription et langue des signes au Théâtre du Trident

PHOTO STÉPHANE BOURGEOIS, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DU TRIDENT Au Trident, des personnes malvoyantes ont pu se familiariser avec la voix de l’acteur Jacques Leblanc (à droite) avant une représentation de Coup de vieux.

À Québec, le Théâtre du Trident a aussi mis en place des services pour les spectateurs vivant avec un handicap visuel ou auditif. « La saison dernière, les 20 représentations de la pièce Pompières et pyromanes ont été présentées avec une interprète en langue des signes sur scène », explique Véronic Larochelle, directrice du développement philanthropique et du partenariat au Trident et responsable du dossier de l’accessibilité universelle.

« Une représentation avec audiodescription de la pièce Coup de vieux a aussi été offerte aux personnes malvoyantes. Avant le début de la pièce, une activité de médiation leur a permis de se familiariser avec la voix de certains interprètes en plus de pouvoir toucher aux textiles de certains costumes. »

Cette soirée a connu un succès inattendu, dit Mme Larochelle. « Un groupe de 30 personnes s’est inscrit. On a réalisé à quel point le besoin est réel ! »

La présence de deux artistes en fauteuil roulant sur scène lors de la saison 2023-2024 a aussi forcé la tenue de travaux de la part du Grand Théâtre, où se tiennent les activités du Trident. « Le théâtre a été construit dans les années 1970 et il n’y avait aucune toilette accessible près de la scène. Il a fallu remédier à la situation ! »

La saison prochaine, on sait d’ores et déjà que la pièce Paul à la maison sera offerte en langue des signes pour au moins une représentation. Et au moins une audiodescription avec activité de médiation avant le lever du rideau sera aussi offerte.

Notons que Le Diamant offrira aussi en novembre une représentation avec audiodescription de la pièce Courville de Robert Lepage.

Consultez le site du Trident

Le bâtiment inclusif de la compagnie Gros Becs

IMAGE SBTA INC ET DELORT & BROCHU, ARCHITECTES, S. E. N. C. R. L., FOURNIE PAR LES GROS BECS La Caserne – scène jeune public jouxtera le Musée de la civilisation, à Québec.

Toujours à Québec, la compagnie de théâtre jeunesse Les Gros Becs travaille à la construction d’un nouveau lieu de diffusion, La Caserne – scène jeune public, qui sera situé rue Dalhousie. La compagnie a consulté de nombreux organismes et personnes vivant avec un handicap pour s’assurer d’offrir le bâtiment le plus accessible et inclusif possible.

Jean-Philippe Joubert, directeur général et codirecteur artistique, explique : « Nous avons pu réfléchir à ces questions dès le début de la conception de La Caserne. Déjà, des décisions ont été prises pour offrir des places amovibles qui permettent d’accueillir des fauteuils roulants autant en bas qu’en haut des gradins. La billetterie a aussi été repensée. Il n’y aura pas de barrière physique pour aider l’achat de billets auprès des personnes malentendantes. Un système de chat sera mis en place. »

Une bonne partie des spectateurs qui assistent aux spectacles des Gros Becs étant des enfants, plusieurs aménagements – comme le guichet de la billetterie et les comptoirs de service – ont été prévus pour être à leur hauteur. Ce qui facilitera l’existence des gens en fauteuil roulant.

En ce qui concerne les personnes malvoyantes, le travail sera fait dans un deuxième temps, une fois les travaux de construction terminés. « La réflexion s’amorcera lors du travail de signalétique, dit Jean-Philippe Joubert. On pourra voir jusqu’où nous pourrons aller pour bien accueillir cette clientèle. »

Les travaux, commencés en juillet 2023, devraient se terminer à l’automne 2025.

Consultez le site des Gros Becs