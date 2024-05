Théodore Pellerin et Yves Jacques, cigarette électronique à la main, dans une scène de la pièce Embrasse présentée au TNM en 2021

« Une victoire pour le théâtre et la liberté artistique »

Interdire le geste de fumer une cigarette sur scène dans un contexte d’une représentation théâtrale est « une violation injustifiée de la liberté d’expression », a conclu la Cour supérieure, dans un jugement rendu mercredi qui acquitte trois théâtres de Québec, mis à l’amende par le ministère de la Santé, il y a quatre ans.

Dans sa décision, le juge Jean-François Émond invalide un premier jugement qui faisait respecter le sens strict de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Il donne un an au législateur pour apporter des modifications à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, applicables au domaine des arts. Le ministère de la Santé ne pourra donc plus l’invoquer pour donner des constats d’infraction.

« Il ne paraît pas raisonnable d’interdire l’acte de fumer une cigarette en toutes circonstances dans le cadre d’une représentation théâtrale. En tant que mode d’expression, le théâtre est au cœur des valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression, en particulier de celle visant la promotion de la diversité des formes d’enrichissement et d’épanouissement personnels dans une société tolérante », souligne-t-il dans son jugement.

Le Théâtre c. la Santé publique

En 2017 et 2019, les théâtres du Trident, de la Bordée et Premier Acte ont reçu une contravention pour avoir laissé un interprète fumer une cigarette (de sauge) sur les planches. Dans les trois cas, une plainte provenant du public avait convaincu l’État de dépêcher des inspecteurs sur les lieux durant des représentations et de donner un constat d’infraction de 500 $ pour avoir contrevenu à la loi.

PHOTO STÉPHANE BOURGEOIS, FOURNIE PAR LE TRIDENT Steven Lee Potvin et Valérie Laroche dans Le cas Joé Ferguson, présentée au Trident en 2017

« Au-delà de la victoire des trois théâtres, c’est le chemin suivi par le juge sur la liberté artistique qui nous réjouit », explique à La Presse l’avocat représentant les théâtres de Québec, Me Louis-Philippe Lampron.

Son analyse est très solide. Elle va dans le sens que l’art est une forme d’expression importante qui mérite un maximum de protection. Me Louis-Philippe Lampron, avocat représentant les théâtres du Trident, de la Bordée et Premier Acte

Le directeur du Théâtre de La Bordée, Michel Nadeau, est aussi heureux de la décision du tribunal. « Le juge Émond a reconnu la liberté d’expression artistique comme l’un des socles de la civilisation. Si on reconnaît socialement les méfaits du tabac pour la santé, fumer dans un théâtre, quelques minutes durant une pièce, demeure négligeable comme risque pour les spectateurs. Ceux-ci sont d’ailleurs des adultes consentants et avertis avant chaque représentation », précise M. Nadeau.

« C’est une excellente nouvelle pour le milieu théâtral et la liberté d’expression artistique, affirme Marc-Antoine Malo, codirecteur général du Trident. Il y avait de grandes lacunes et un manque de nuances dans le premier jugement. »

On ne fait pas la promotion du tabac au théâtre et on ne commencera pas à fumer dans toutes les pièces. Notre cheval de bataille, c’est la liberté de laisser les créateurs choisir les gestes artistiques dans leur proposition. Afin de pouvoir représenter pleinement la société dans toutes ses facettes. Marc-Antoine Malo, codirecteur général du Trident

Pas un lieu public comme les autres

De son côté, Édith Patenaude, qui avait mis en scène la production de La Bordée visait par une amende, s’est dite enchantée de la décision du juge Émond : « Le glissement inquiétant du précédent jugement vient d’être redressé, ce qui me rassure d’autant plus dans un monde qui favorise les postures rigides au détriment de nuances pourtant essentielles. Une scène de théâtre n’est pas un lieu public comme un autre. L’art n’en est plus sans liberté. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Édith Patenaude, metteure en scène et directrice artistique du théâtre Espace Go

Les artistes de théâtre craignaient aussi l’effet boule de neige qu’une telle interdiction pourrait avoir dans l’avenir. « [Depuis la première décision], j’avais l’impression de jouer dans un mauvais film », dit le metteur en scène et directeur du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Sylvain Bélanger.

« Le théâtre doit rester un espace de liberté absolu pour représenter la vie, refléter la société, à travers la fiction. Souvent, un personnage se sert de la cigarette pour combler une faille, une nervosité, une dépendance. Ça peut aussi être un tic qui rythme ses répliques, sa respiration, comme une partition », précise M. Bélanger.

Le Procureur général du Québec a 30 jours pour demander de faire appel du jugement. La cause pourrait donc être entendue dans les prochaines années en Cour d’appel, puis en Cour suprême. « La balle est dans le camp du gouvernement, dit Me Louis-Philippe Lampron. Ce serait une magnifique occasion pour l’État d’envoyer un signal pour montrer son soutien à la liberté artistique. »