Le Québécois Dany Boudreault et le Français d’origine iranienne Gurshad Shaheman partagent une amitié longue de huit années. Pour Sur tes traces, pièce présentée au FTA, les deux hommes de théâtre ont décidé de se lancer dans un surprenant jeu de piste en visitant les territoires de l’autre pour mieux les reconstruire.

Ainsi, Gurshad Shaheman a remonté le fil de la vie de Dany Boudreault en visitant les lieux qui l’ont formé – de Montréal au Lac-Saint-Jean – et en rencontrant ceux qui ont marqué sa route : parents, amis, amants.

Dany Boudreault a fait de même. S’il n’a pas pu se rendre jusqu’à Téhéran pour des raisons diplomatiques, ses pas l’ont tout de même mené jusqu’à la Turquie, à la limite de l’Iran. Il s’est aussi attardé en France, où vivent plusieurs membres de la famille et amis de Gurshad Shaheman.

Chacun de leur côté de l’Atlantique, les deux dramaturges ont écrit la vie de l’autre à partir de la matière délicate ainsi récoltée, mettant à nu deux histoires faites d’intimidation, de rejets et de violences de toutes sortes.

À cette riche démarche artistique, les deux dramaturges ont choisi d’ajouter une audacieuse mise en scène. Ici, les deux histoires sont racontées en simultané. Le public peut passer d’une à l’autre en choisissant la trame qui l’intéresse sur un casque d’écoute fourni à l’entrée.

L’idée était peut-être belle sur papier, mais elle place le public devant un choix déchirant. Impossible de suivre de front les deux histoires, qui se déploient rapidement en suivant chacune un chemin distinct. Papillonner d’une histoire à l’autre ne donnant que des bribes éparses à saisir, plusieurs spectateurs ont choisi de s’en tenir à une seule trame narrative. C’est aussi le choix qu’a fait l’auteure de ces lignes.

PHOTO SARAH LATULIPPE, FOURNIE PAR LE FTA L’acteur, poète, metteur en scène et dramaturge québécois Dany Boudreault

Pendant la quasi-totalité des deux heures que dure le spectacle, j’ai écouté Gurshad Shaheman raconter la vie tumultueuse et poignante de Dany Boudreault. Son enfance dans un milieu rural, les coups qui pleuvaient à l’école, les premières amours déçues. Le tout magnifié par la voix chaude de l’enfant de Téhéran, qui a écrit un texte d’une grande humanité où s’immiscent quelques pointes d’humour.

Pour ajouter une couche de brouillard à cet étrange jeu de miroirs, la pièce se déploie presque en entier derrière un mince écran placé à l’avant-scène. Si on perçoit les corps des acteurs et les gestes qu’ils font, on distingue mal les traits de leur visage. Les mimiques étant ainsi floutées, une distance s’installe entre les interprètes et nous. C’est inévitable. Et c’est un peu frustrant. On le réalise lorsque l’écran finit par tomber, à la toute fin du spectacle…

On voit alors ces deux interprètes exceptionnels dans tout ce qu’ils ont à offrir et on se désole de n’avoir pas pu accéder à toute la palette de leur talent.

Ce qui est vrai pour le jeu des acteurs l’est aussi pour la dramaturgie. Les mots toujours poétiques de Dany Boudreault nous ont échappé. Et on aurait voulu tout goûter de ce spectacle à la prémisse fascinante et au propos – pour ce qu’on a pu entendre – terriblement émouvant.

La pièce Sur tes traces est présentée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 1er juin.

