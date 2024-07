Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) a annoncé la nomination de Geoffrey Gaquère au poste de codirecteur général et artistique. Il occupera ses fonctions à compter du 3 septembre prochain, alors que Lorraine Pintal quittera la direction après 32 ans à la barre de cette institution phare du théâtre québécois.

Originaire de Belgique, M. Gaquère a été directeur artistique et codirecteur général du Théâtre Espace Libre de 2014 à 2022, et aussi directeur du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, depuis janvier 2023. « Geoffrey [Gaquère] quittera ses fonctions le 30 août prochain, a précisé Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec. Je suis triste pour nous… mais vraiment heureux pour lui. C’est une très bonne nouvelle pour le TNM ! »

« Très engagé dans le milieu théâtral, il est particulièrement sensible aux défis auxquels fait face la nouvelle génération d’interprètes, de créateurs et créatrices, aspirant à mieux les outiller pour leur passage à la pratique professionnelle », écrit-on dans le communiqué envoyé par le TNM.

« C’est avec reconnaissance et joie que je prends la barre du Théâtre du Nouveau Monde : ce bien commun riche d’une histoire sans précédent au Québec. De concert avec nos artistes, nos équipes et nos partenaires, je souhaite continuer à faire de cette maison, un lieu ancré dans les nécessités de son temps. Une scène où se joue le récit de notre présent fragile et pluriel. Un théâtre ouvert à toutes et à tous. »

« C’est avec enthousiasme que le conseil d’administration annonce la nomination de Geoffrey Gaquère, dont l’arrivée au Théâtre du Nouveau Monde s’inscrit dans une ère d’évolution et de changements sans précédent pour l’institution. À l’aube de la fin des travaux d’agrandissement du théâtre et de l’ouverture de la nouvelle salle Réjean-Ducharme, nous sommes heureux de pouvoir compter autant sur les talents d’artiste que ceux de gestionnaire culturel reconnus de M. Gaquère », a indiqué par voie de communiqué, Me Caroline Biron, présidente du CA du TNM.

Geoffrey Gaquère rencontrera les représentants des médias le 12 août, lors d’un évènement de presse, avec l’actuelle direction du TNM. Mme Pintal assurera la transition avec le nouveau venu jusqu’à la fin de l’année.