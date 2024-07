Le comédien et ancien directeur du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Benoît Dagenais, est mort subitement le 27 juin dernier, à Montréal, à l’âge de 71 ans.

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1977, Benoît Dagenais y a enseigné à partir de 1993, et ensuite occupé la direction de cette école de théâtre de 2012 à 2023. En parallèle, il a poursuivi sa carrière d’acteur au théâtre, ainsi qu’au grand et au petit écran.

À la télévision, le comédien a été de la distribution de Montréal P. Q., Watatatow, Fortier, Musée Eden, Les Bougon, La Galère, Rock et Rolland, Toute la vérité, 30 Vies, ainsi que de plusieurs séries jeunesse.

Sur la scène, Dagenais a participé à plus de 80 productions. Mentionnons Les Bas-fonds, Caravansérail, La Mégère apprivoisée, Les Trois Sœurs et Hôtel pacifique. Il a été de la distribution de la création de nombreux textes québécois à Espace Libre et Espace Go, au Théâtre d’Aujourd’hui et au Quat’Sous.

PHOTO VALÉRIE REMISE, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Dans la pièce Caravansérail, Benoît Dagenais (à gauche) avec Paul Savoie.

Au cinéma, il a été dirigé par Pierre Falardeau dans les films Le Party et 15 février 1839. Il était aussi de la distribution de Jack Paradise, Nouvelle-France, Idole instantanée…

M. Dagenais laisse dans le deuil sa conjointe Anne-Marie Provencher, et leur fille Ève Provencher-Dagenais.