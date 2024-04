Nouvelles créations québécoises, grands textes de la dramaturgie britannique, reprise d’un texte phare. Pour la programmation de sa prochaine saison, la compagnie Duceppe reste fidèle à son ADN, non sans insuffler à l’ensemble une pointe d’audace.

L’évènement

PHOTO GERARDO ALCAINE, FOURNIE PAR DUCEPPE Guylaine Tremblay sera de la distribution de la pièce Janette.

Quand Janette Bertrand inspire la scène

Voilà qui risque de faire jaser. Celle qui a déniaisé le Québec tout entier avec ses livres et ses émissions de télé sera au centre d’une création qui porte son prénom. Pour incarner cette grande pionnière, le metteur en scène Jean-Simon Traversy est allé chercher nulle autre que Guylaine Tremblay. C’est la dramaturge Rébecca Déraspe, en collaboration avec Janette Bertand elle-même, qui signe ce texte où plusieurs générations de personnages dialoguent avec la presque centenaire.

Du 9 avril au 10 mai 2025

On est intrigués

PHOTO GERARDO ALCAINE, FOURNIE PAR DUCEPPE Anne-Élisabeth Bossé, au centre, incarnera le rôle principal dans Les gens, les lieux, les choses.

Les gens, les lieux, les choses, façon Olivier Arteau

Olivier Arteau, la nouvelle coqueluche de la mise en scène venue de Québec, prend les rênes de cette pièce écrite par l’Anglais Duncan Macmillan. Une distribution de 10 interprètes, avec Anne-Elisabeth Bossé en tête, sera mise à contribution pour raconter le destin d’Emma, une comédienne toxicomane dont la vie bascule et qui cherche à retrouver le chemin vers la vérité. Un texte qui trace des liens entre théâtre et thérapie, dit-on.

Du 12 septembre au 12 octobre

Et aussi

PHOTO GERARDO ALCAINE, FOURNIE PAR DUCEPPE La pièce Incendies, de Wajdi Mouawad, est de retour sur scène, cette fois dirigée par les sœurs Elkahna et Ines Talbi.

La reprise qui ravit

Incendies, l’un des textes les plus puissants de Wajdi Mouawad, est de retour sur la scène après un hiatus de plus de 20 ans (et entre-temps, une adaptation au cinéma par Denis Villeneuve). Les sœurs Elkahna et Ines Talbi cosigneront la mise en scène de cette quête initiatique, présentée en novembre. Aussi au programme en 2024-2025 : Contre toi, de Patrick Marber, et Une vie intelligente, pièce sur l’intelligence artificielle signée et co-mise en scène par Dominique Leclerc.

Consultez la programmation complète de Duceppe