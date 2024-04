Patrice Michaud et Moment Factory chez Exploramer

Le musée Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts aura droit à un ambitieux projet d’agrandissement et de rénovation dont la pièce maîtresse sera un pavillon des requins, au moment où l’espèce est de plus en plus observée dans l’estuaire du Saint-Laurent.

« Des huit espèces présentes dans le Saint-Laurent, sept sont menacées », explique la directrice du musée scientifique de la Haute-Gaspésie, Sandra Gauthier.

Le nouveau musée comprend une expérience virtuelle signée Moment Factory et une nouvelle exposition pour enfants dont la mise en scène a été confiée à Patrice Michaud, originaire de la région.

Le futur pavillon présentera également des petits requins et des raies dans un aquarium de 250 000 litres d’eau salée. Le projet demande un investissement de 18 millions de dollars – il était au départ évalué à 10 millions, lors de son lancement en 2020. La direction est en discussion avec Québec et Ottawa pour boucler le nouveau budget, ajusté aux dépassements de coûts.

Avec son pavillon des requins, Exploramer espère doubler son achalandage pour passer à 70 000 de visiteurs annuellement, en plus d’attirer des chercheurs en résidence d’ici et d’ailleurs. Ouverture prévue : été 2025.