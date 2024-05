PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Ces trois œuvres sont signées par l’artiste canadienne Emily Carr, qui n’a jamais fait partie du Groupe des Sept, mais qui était proche de ses membres fondateurs et a exposé régulièrement ses pièces avec eux. À gauche, on peut voir Scorned as Timber, Beloved of the Sky (1935), estimée entre 250 000 $ et 350 000 $. En haut, à droite : War Canoes, Alert Bay (1908). Et juste en bas : Gnarled Tree (1920).