Les perfectionnistes. À gauche : Hubert de Givenchy et Perla de Lucena, Vogue britannique, 1 er septembre 1974. À droite : Loulou de la Falaise et Yves Saint Laurent à Paris, Vogue britannique, 1 er septembre 1974

Le Musée McCord Stewart présente en première nord-américaine l’exposition de photographies Norman Parkinson : toujours en vogue, du 19 avril au 2 septembre.

Norman Parkinson, photographe britannique né en 1913 à Londres, a créé, pendant six décennies, de 1930 à 1990, certains des plus beaux portraits de mode du XXe siècle, en plus de photographier de nombreuses célébrités telles qu’Audrey Hepburn, les Beatles, David Bowie, Elizabeth Taylor, Jerry Hall, Jane Birkin, Raquel Welch et Yves Saint Laurent.

Cette exposition, composée de 79 photos, les plus emblématiques de Norman Parkinson, ainsi que de 56 couvertures de grands magazines comme Vogue, Harper’s Bazaar et Tatler, retrace la carrière de ce photographe qui a marqué l’histoire dans le domaine.

« Norman Parkinson n’a pas été beaucoup exposé en Amérique du Nord, et je suis content de le faire connaître. Il a joué un rôle crucial dans le développement de la photographie de mode au XXe siècle. Dès ses débuts, il s’est fait remarquer par son originalité et son style très innovant. Il est sorti du studio et mettait en scène ses modèles en mouvement, dehors, dans de beaux décors naturels, ce qui était très nouveau dans les années 1930 », explique Terence Pepper, commissaire de l’exposition.

Une photographie qui illustre bien son intérêt pour le mouvement et la spontanéité est celle publiée dans le magazine Harper’s Bazaar britannique de juillet 1939, avec la mannequin Pamela Minchin, prise en plein saut dans un maillot de bain Fortnum & Mason, sur l’île de Wight, au Royaume-Uni. Norman Parkinson a dit de son œuvre : « C’est en retirant cette photographie de la cuvette que j’ai su que je serais photographe pour le reste de ma vie. J’étais complètement ébloui par sa magie. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE À droite : Pamela Minchin, île de Wight, Harper’s Bazaar britannique, juillet 1939

On admire aussi cette photo prise sur le toit de l’édifice de Condé Nast dans l’avenue Lexington, à New York, publiée dans le numéro d’octobre 1949 du Vogue américain. On y voit des mannequins qui bavardent avec en toile de fond la tour Chrysler et l’Empire State Building. Il y a aussi cette superbe photographie d’Audrey Hepburn vêtue d’une robe rose Givenchy, prise à La Vigna, villa de l’actrice près de Rome où elle séjournait avec son mari Mel Ferrer lors du tournage du film Guerre et paix, de King Vidor, et publiée dans le magazine Glamour de décembre 1955.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Young Velvets, Young Prices, Hat Fashions, 15 octobre 1949, Vogue américain, Iconic Images/Fonds d’archives Norman Parkinson 2024

« Norman Parkinson a toujours su se réinventer, au fil des années, et c’est ce qui explique la longévité de sa carrière qui a duré 60 ans ! Il a traversé toutes les tendances et les époques. Il a repéré de nouveaux modèles dans les années 1960, comme Celia Hammond et Twiggy, qui sont devenues des vedettes, puis dans les années 1970, avec Jerry Hall et Iman, et les années 1980 et 1990, où il réalise des portraits de Mick Jagger et de Margaret Thatcher. Passionné, il a poursuivi son travail jusqu’à son décès pendant une séance de photographies en Malaisie en 1990 », explique Terence Pepper.

PHOTO ICONIC IMAGES/FONDS D’ARCHIVES NORMAN PARKINSON 2024 Audrey Hepburn (1929-1993), photographiée à La Vigna, Glamour, décembre 1955

Le parcours de l’exposition est agrémenté de plusieurs costumes, tailleurs et robes provenant de la collection Costume, mode et textile du Musée McCord Stewart. On peut y admirer 10 robes et ensembles haut de gamme réalisés entre les années 1930 et 1970 par les créateurs Jean Patou, Christian Dior, Guy Laroche, Digby Morton et Hardy Amies, sans oublier les quatre créations des chapelières québécoises Fanny Graddon et Yvette Brillon.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des robes provenant de la collection Costume, mode et textile du Musée McCord Stewart font aussi partie de l’exposition.

« Cette exposition met en lumière deux axes forts de l’identité du Musée : la photographie et la mode. Ce sont des spécificités que nous portons au Musée McCord Stewart à travers notre programmation et notre expertise », souligne Anne Eschapasse, présidente et cheffe de la direction du Musée McCord Stewart.

Norman Parkinson : toujours en vogue lance la programmation estivale du Musée McCord Stewart. « Elle est la première de deux expositions consacrées à la photographie de mode. On inaugure aujourd’hui ce premier volet historique en présentant le travail d’un pionnier, Norman Parkinson, et le 29 mai, on lancera le deuxième volet qui aura un ancrage montréalais et contemporain puisqu’il sera consacré à une exposition qui réunit 17 photographes de mode du Québec qui ont une carrière internationale », mentionne Anne Eschapasse.

L’exposition est présentée au Musée McCord Stewart du 19 avril au 2 septembre.

Consultez le site du musée