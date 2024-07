Si vous aimez bien ajouter un musée à une escapade touristique en famille, le Musée de la civilisation de Québec est une destination parfaite, parce que l’offre y est variée. Impossible de ne pas y trouver quelque chose pour chaque type de visiteurs, petits ou grands, entre les héros du Colisée et ceux du ring. Conseils pour une visite réussie.

Option un : les gladiateurs

Une expérience pour les enfants PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Génial ajout de l’équipe du musée de Québec : au beau milieu du parcours, les jeunes peuvent jouer en compagnie d’une animatrice, et peut-être même simuler un combat.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les reproductions côtoient d’impressionnants artefacts historiques : au total, 160 pièces sont présentées, souvent accompagnées d’informations à lire pour mieux comprendre l’époque des gladiateurs.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Moment accrocheur : on présente ici les différents types de gladiateurs.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Alors qu’on peut rarement approcher les pièces dans les musées, on peut ici toucher les reproductions des casques pour deviner leur poids. Un indice : c’est lourd !

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Petit espace ludique à la fin du parcours, où les petits visiteurs peuvent se prendre en photo avec des pièces, pour ressembler à un gladiateur. Les grands peuvent le faire aussi.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Certaines parties sont interactives, d’autres demandent de la lecture, pour bien saisir le monde des gladiateurs. Si vous êtes peu enclin à lire les indications dans les musées, la visite guidée est une bonne option. 1 /6











La nouvelle exposition temporaire du Musée de la civilisation plonge dans l’univers des gladiateurs avec l’ambition de faire découvrir « les hommes » derrière le mythe. On veut, en fait, nous offrir l’histoire réelle plutôt que les versions hollywoodiennes – l’exposition a été conçue sur la terre des gladiateurs, en Italie.

C’est très réussi, en ce sens : avec 160 pièces, la leçon d’histoire est complète et percutante.

On y apprend d’où vient cette tradition (de rites funéraires !) et qui étaient ces combattants – des esclaves, en grande partie ; on réalise rapidement à quel point la fonction était prestigieuse, malgré l’aspect glauque et sanguinaire des combats, où l’issue était souvent la mort.

Le parcours de Gladiateurs : Héros du Colisée est appuyé d’impressionnants artefacts, dont les pièces d’équipement imposantes – et, non, ce ne sont pas des reproductions.

Cette stèle funéraire d’un gladiateur de 22 ans, mort après 13 combats, est authentique ; ce collier d’esclave aussi.

Parmi les parties les plus impressionnantes de l’exposition se trouve assurément celle sur le Colisée lui-même, phénoménal bâtiment dont la construction a pris dix ans. On a aussi eu un petit frisson devant cette animation de l’entrée d’un gladiateur et celles des dessins réalisés par les esclaves, des originaux.

Premier conseil : si vous visitez l’exposition en famille, il vaut mieux préparer les enfants, surtout s’ils ont peu ou pas de connaissances sur la Rome antique. Un petit livre emprunté à la bibliothèque avant la visite est de mise.

Certaines parties de l’exposition sont plus arides et contiennent beaucoup d’informations à lire – il n’y a pas d’audioguide. Il est possible, et souhaitable, de se joindre à une des visites guidées incluses avec l’entrée. Il y en a quatre par jour en français et une en anglais, il faut réserver sa place à l’arrivée.

On conseille aussi au moins une heure pour faire le tour – ça sera moins avec un enfant qui parcourt habituellement rapidement les salles de musée. À moins qu’il soit déjà un admirateur des gladiateurs ou qu’il se laisse happer par l’un des jeux proposés. Dans ce cas, vous en avez pour un bon bout…

Jusqu’au 22 septembre 2024

Option deux : la lutte

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Vous avez oublié les chorégraphies des lutteurs qui étaient jadis les héros de vos dimanches matin ? On vous rafraîchit la mémoire !

Inaugurée il y a quatre mois, l’exposition sur la lutte, Le Québec dans l’arène, réalisée en collaboration avec Ex Machina et Robert Lepage, est fabuleuse.

Encore là, ça n’est pas pour tous, bien que le visuel soit accrocheur et dynamique : cette présentation des prises de lutte en vidéo, chapeau ! Les Québécois qui ont connu les belles années de la famille Rougeau et d’Édouard Carpentier vont s’y intéresser davantage, et peut-être même avoir une petite émotion en retrouvant le grand Mad Dog…

Jusqu’au 20 avril 2025

Lisez notre compte-rendu de l’exposition

Option trois : le Québec

La plus belle leçon d’histoire PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Qui peut rester de glace devant ce modèle B7 ? Il s’agit de la première autoneige produite en série par l’Auto-Neige Bombardier. Le véhicule peut accueillir sept passagers. Il appartient au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier qui l’a prêté pour cette exposition.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Magnifique parade de personnages ; le plus beau de ce que l’art naïf québécois a à offrir.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La nouvelle exposition Le Québec autrement dit est divisée en thèmes, mais s’articule autour de celui de la rencontre : avec la nature, les autres et nous-mêmes. Notamment.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Votre petite visiteuse ne s’est pas extasiée devant les gladiateurs ? Essayez ce squelette de petit rorqual. Il s’agit d’une femelle retrouvée échouée en 1998, sur la Basse-Côte-Nord, dans la région de Bersimis.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Tout aussi impressionnants, les ours polaires naturalisés. Ils appartiennent aux collections de l’Université Laval. 1 /5









Coup de cœur imprévu, alors qu’on est allée y jeter un coup d’œil en terminant la visite : la nouvelle exposition permanente vaut à elle seule qu’on se rende dans le musée du Vieux-Port.

C’est abordable et très bien fait. Pour les férus d’histoire, mais pas qu’eux !

Il y a une tonne d’information, mais déjà, le fait qu’on ait divisé le parcours en sections bien définies permet à chacun de s’attarder davantage à ses champs d’intérêt.

Un enfant qui n’a pas trouvé son compte dans la lutte ou les gladiateurs sera peut-être plus intéressé par la motoneige de Bombardier ou par les animaux du Québec.

On lève souvent le nez sur les expositions d’histoire qui parlent de la nôtre, alors qu’on n’hésitera pas deux secondes à visiter l’équivalent en voyage à l’étranger. Celle-ci est impérativement à ajouter à l’agenda.

Le Québec, autrement dit, jusqu’en 2034