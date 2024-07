Préserver et réparer des œuvres est un art en soi. Précieux et indispensable. La Presse a visité l’atelier du service de restauration et de conservation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), dirigé par Richard Gagnier. Huit employés permanents s’y consacrent à la protection et à la rénovation de la collection du musée, qui comprend près de 47 000 œuvres.

Historique de l’atelier

Le service aujourd’hui responsable de la restauration et de la conservation des œuvres au MBAM a pris son envol en 1964, à l’initiative du directeur du musée de l’époque, David Carter. « Trois Américains assumaient à temps partiel la restauration des peintures tout en maintenant leurs pratiques privées en territoire américain, explique Richard Gagnier, actuel directeur du service. M. Carter avait ouvert en 1964 un poste de restaurateur permanent aux arts décoratifs. »

Dès 1978, un poste de restauration des peintures est créé, suivi d’un autre pour les œuvres graphiques (1980) puis, en 1991, d’un poste de technicien aux cadres des tableaux et d’un poste pour la conservation préventive des œuvres.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La restauratrice Johanne Perron intervient sur une estampe du graveur belge Stradanus (1523-1605).

Actuellement, le service a cinq restaurateurs. Richard Gagnier, restaurateur en chef, est spécialisé en art contemporain (peinture, sculpture, installation, nouveaux médias). Johanne Perron est la restauratrice aux arts graphiques. Agata Sochon restaure les peintures anciennes. Valérie Moscato restaure les peintures modernes et contemporaines. Nathalie Richard est restauratrice des sculptures et des arts décoratifs.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Johanne Perron montre un filigrane, soit un dessin imprimé dans l’épaisseur de l’estampe de Stradanus, qui se voit par transparence et qui indique la provenance du papier.

Trois techniciens travaillent aussi dans le service. Les cadres des tableaux sont du ressort de Sacha-Marie Levay. Les montages et encadrements des œuvres sur papier, d’Isabelle Goulet. Et la conservation préventive, d’Ana Melissa Ramos-Becerra. « Ces postes sont épaulés par des postes temporaires de technicien ou de restaurateur », dit Richard Gagnier.

Son mandat

L’atelier de restauration s’occupe des œuvres qui ont besoin de réparation, de celles placées en réserve – qui ont besoin d’être entretenues (conservation préventive) – et des œuvres récemment acquises. Le service est responsable de faire en sorte qu’elles soient entreposées, manipulées et présentées de façon adéquate, notamment dans les conditions de température et d’humidité appropriées.

« Il faut éviter les chocs thermiques, dit M. Gagnier. Pour les œuvres photographiques, idéalement, elles doivent être dans des réserves à 12-15 °C environ, pour ralentir les réactions physico-chimiques et réduire les dégradations. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Restauration d’une œuvre d’art par Agata Sochon

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Préparation avant de procéder à la restauration

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Quelques produits utilisés 1 /3





Le facteur le plus négatif pour les œuvres est souvent le facteur humain, dit Richard Gagnier. « L’œuvre peut chuter, être accrochée. Les cadres les protègent, mais ils ont souvent une valeur historique. Ils ont souvent été créés par les artistes et font partie de l’objet d’art. Il faut en tenir compte. »

Le service est aussi responsable du transport des œuvres, de leur réception ou de leur envoi vers d’autres musées. Les restaurateurs assistent aussi les commissaires lors de l’exposition des œuvres afin qu’elles soient éclairées selon la modalité qui convient et protégées, si nécessaire, par un plexiglas.

PHOTO INSTITUT CANADIEN DE CONSERVATION, FOURNIE PAR LE MBAM Dynastie des Qing (1644-1911), Chine, trône impérial, XVIIIe siècle, bois laqué et doré. Collection MBAM, legs Adaline Van Horne.

Pour certaines réparations, le service fait appel à des ressources extérieures, comme l’Institut canadien de conservation (ICC), le Centre de conservation du Québec ou des entreprises comme DL Héritage. Pour restaurer de grandes sculptures, par exemple, ou quand on a besoin d’un microscope pour étudier la constitution d’une peinture avant de procéder à sa restauration. Ou encore pour des projets particuliers, comme la restauration d’un trône impérial chinois de la collection du musée par Amanda Salmon, restauratrice à l’ICC, conseillée par la spécialiste des laques orientales Marianne Webb.

Exemples de restauration

La restauration est une intervention minutieuse en solitaire, même si des échanges sont courants entre restaurateurs pour transmettre leur savoir. Richard Gagnier présente, ci-dessous, le travail de restauration de trois à quatre mois qui sera entrepris pour Vue de la Côte-des-Neiges depuis la rue Sherbrooke, une huile de 1933 de la peintre Kathleen Moir Morris, qui a fait partie, en 2015, de l’expo sur le groupe de Beaver Hall, co-commissariée par Jacques Des Rochers, conservateur de l’art québécois et canadien (avant 1945) au musée.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La restauratrice Nathalie Richard a travaillé sur une sculpture de l’Inuit Ennutsiak (1896-1967). L’objet fera partie de la nouvelle présentation de la collection d’art inuit du musée, intitulée ᐅᐅᒻ ᒪᖁᑎᒃ uummaqutik : essence de la vie, dès novembre prochain.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le MBAM a adopté une acquis dans le domaine des cadres de peintures. Au musée depuis 1991, Sacha-Marie Levay nous parle de la valorisation d’un cadre français ancien pour embellir Nature morte aux grenades, de la peintre française Émilie Charmy (1878-1974). L’œuvre fera partie d’une expo sur la galeriste parisienne Berth Weill (1865-1951), du 10 mai au 7 septembre 2025.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La passion de Richard Gagnier

Richard Gagnier est arrivé au MBAM en 2007 pour diriger le service. Il arrivait du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), où il avait été, dès 1984, assistant-restaurateur, puis restaurateur. Auparavant, il avait fait une maîtrise en restauration-conservation à l’Université Queen’s, à Kingston, après avoir étudié la chimie et l’histoire de l’art à l’Université de Montréal. Car la restauration requiert des connaissances en sciences et en art.

« Quand j’ai fait mon bac en chimie, une émission d’Andréanne Lafond à Radio-Canada durant laquelle elle interviewait un restaurateur d’œuvres m’a complètement interloqué. Ça m’a amené à Kingston, où je me suis spécialisé dans les pratiques de l’art contemporain. »

Regardez-le raconter la restauration qu’il va effectuer sur La conduite récente de Larry (1966), une œuvre en PVC et kapok de la Canadienne Joyce Wieland (1931-1998) qui sera exposée au musée dès février 2025.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Né en 1955, Richard Gagnier, qui a aussi été commissaire d’exposition, prendra sa retraite en octobre. « Je vais retourner faire du commissariat, dit-il. Travailler comme consultant et profiter de la vie, car c’est un métier très exigeant. »

Comment devient-on restaurateur ?

Au Canada, Queen’s est la référence universitaire pour devenir restaurateur. Avec un programme comparable aux grandes universités américaines qui enseignent la restauration d’art comme Oberlin, en Ohio, NYU à New York et l’Université Buffalo State. La restauration s’est généralisée dans les musées canadiens dans les années 1970-1980 grâce à des aides publiques. « Presque 45 % des postes de restaurateurs ont ensuite disparu à cause de coupes, dit Richard Gagnier. De ce fait, Queen’s produit une dizaine de restaurateurs par an pour tenir compte du marché. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Agata Sochon intervient sur la peinture Marée basse, Murray Bay (1884), de Henry Sandham.

Être restaurateur requiert une grande soif de connaissances. Et une acuité du regard. « Mon mentor au MBAC, Marion Barclay, m’a appris à regarder, dit Richard Gagnier. À détecter des choses. La lisibilité est importante pour savoir si on retouche ou pas. Aujourd’hui, les gens sont noyés d’images. Lorsqu’ils voient l’objet réel, ça n’a presque pas de matérialité pour eux. Ils veulent toucher. C’est problématique et on doit l’empêcher ! Le regard, c’est majeur. »