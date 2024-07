(Helsinki) Un talentueux footballeur norvégien devenu voleur d’œuvres d’art célèbres, qui avait réussi en 1994 le vol sensationnel du célèbre tableau Le Cri d’Edvard Munch à la Galerie nationale d’Oslo, est décédé. Pål Enger avait 57 ans.

Jari Tanner Associated Press

Tina Wulf, l’attachée de presse du Vålerenga Fotball, un club de football réputé d’Oslo pour lequel Enger a joué pendant son adolescence, a déclaré mardi à l’Associated Press qu’il était décédé samedi soir.

Elle n’a pas été en mesure de fournir des informations sur les circonstances de sa mort, mais a indiqué qu’il avait été en contact avec le Vålerenga au début de l’été. Citant des sources familiales, le journal norvégien Dagbladet a déclaré qu’Enger était décédé à Oslo.

Enger a purgé sa première peine de prison à l’âge de 19 ans, avant d’entamer une longue série de vols d’œuvres d’art et de bijoux en 1988, lorsqu’il a escaladé une fenêtre du musée Munch d’Oslo et dérobé le tableau Amour et douleur de l’artiste.

Plus spectaculaire encore, le 12 février 1994, jour de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Lillehammer, en Norvège, Enger a réussi à voler Le Cri à la National Gallery.

Au cours de ce vol de 50 secondes, filmé par une caméra de sécurité, deux voleurs sont montés sur une échelle, ont brisé une fenêtre et sont ressortis avec le tableau, dont la valeur était alors estimée à au moins 55 millions US. Ils avaient laissé une carte postale disant : « Merci pour la mauvaise sécurité ».

La nouvelle du vol du tableau a fait la une des journaux du monde entier et, après sa capture, Enger est devenu une célébrité nationale en Norvège. Son histoire a fait l’objet de documentaires et d’une série télévisée internationale, dont le documentaire The Man Who Stole The Scream (L’homme qui a volé Le Cri) a été diffusé en 2023.

Le tableau a été retrouvé intact après qu’Enger eut avoué qu’il l’avait caché dans un compartiment secret situé dans une table de salon au domicile de sa famille.

Au fil des décennies, Enger a été condamné à plusieurs reprises pour des vols d’œuvres d’art et autres, ainsi que pour des délits liés à la drogue, et il a continué à attirer l’attention des médias. En 1999, il a pris la fuite alors qu’il sortait d’une prison de sécurité minimale et a tourmenté la police en se présentant dans un café fréquenté par des célébrités à Oslo et en accordant des interviews à la télévision et aux journaux. Il a ensuite été arrêté à nouveau après avoir attiré l’attention en portant des lunettes de soleil tard dans la nuit.

Lors d’un séjour en prison en 2007, il a commencé à peindre lui-même, d’abord des animaux, puis des motifs abstraits. Il a fait ses débuts en tant qu’artiste professionnel en 2011 avec une série de peintures abstraites exposées dans une galerie norvégienne.

Ce passionné d’art avoué n’a cependant pas cessé de voler. En 2015, Enger a été accusé d’avoir volé un total de 17 peintures dans une galerie du centre d’Oslo. Selon les médias norvégiens, la police l’a arrêté après qu’il ait laissé son portefeuille et sa carte d’identité sur les lieux.

Son ancien avocat, Nils Christian Nordhus, cité par Dagbladet, a décrit Enger comme un voleur « gentleman » dont « plusieurs » s’ennuieront dans son pays d’origine.

« Plusieurs se demandent à quel point Pål Enger aurait pu devenir un bon footballeur s’il s’en était tenu à sa carrière », a déclaré Svein Graff, directeur général du Vålerenga Fotball, ajoutant qu’Enger avait répondu qu’il n’était pas le meilleur joueur de football, mais qu’il était le meilleur criminel et qu’il avait donc choisi de suivre cette carrière.

« Ses relations avec les forces de l’ordre étaient bien connues, et son coéquipier (Vålerenga) et officier de police Knut Arild Løberg l’a mis en cage à plusieurs reprises », a ajouté M. Graff.

Enger n’était pas marié, mais il a déclaré au journal VG en 2011 qu’il avait « quatre enfants avec quatre mères différentes de quatre pays ».