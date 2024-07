Faire aimer un animal incompris en voie de disparition : la chauve-souris. Voilà la mission de la peintre Cynthia G. Renard dans son exposition haute en couleur Je sauve-souris/Devenir chiroptère. Un art accessible situé entre le documentaire et l’imaginaire, adapté à la génération de demain.

« Je vais être avocate des chauves-souris », dit l’artiste québécoise Cynthia G. Renard, qui travaille sur ce corpus depuis plus de six ans. Dans la salle d’exposition de la maison de la culture Claude-Léveillée, dans le quartier Villeray, les murs sont ornés de toiles vibrantes.

La peintre veut transformer le sentiment d’aversion pour ces petits mammifères en amour. Pour l’artiste qui travaille souvent sur la thématique climatique, le sentiment d’empathie est le moteur de la lutte environnementale.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Cynthia G. Renard devant This is pas la fin du monde (acrylique sur toile libre)

Si je sensibilise la population aux enjeux des chauves-souris, peut-être qu’ils vont vouloir les protéger. Peut-être que, par affection, ça ne va pas les rendre passifs. Cynthia G. Renard

« Je veux faire des tableaux qui sont osés », dit-elle.

C’est en combinant un amour de l’art et un intérêt pour les chiroptères qu’elle a créé une exposition audacieuse, autant dans la forme que sur le fond. À travers des couleurs vives et des motifs maximalistes, Cynthia G. Renard offre de nouvelles perspectives sur les enjeux de biodiversité. Dans son style qui s’approche de la bande dessinée, chacune des toiles est un film d’animation. Les bêtes méconnues se transforment en personnages « merveilleux et fantastiques ».

Dans ces peintures de « docufiction », l’artiste présente diverses informations sur les animaux. Une œuvre nous informe qu’il existe huit espèces de chauves-souris au Québec, dont trois en voie de disparition. Dans une autre, on apprend que la plus petite espèce de chauve-souris ne pèse que 2 g.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Où sont parties les anguilles ? (acrylique sur toile)

Donner le pouvoir aux jeunes

Cet art plaît particulièrement aux enfants. La maison de la culture Claude-Léveillée accueille des camps de jour plusieurs fois par semaine pour visiter l’exposition Je sauve-souris/Devenir chiroptère.

Je veux donner l’idée [aux enfants] qu’on peut aimer, qu’on peut encore penser changer les choses. Cynthia G. Renard

Le camp de la Maison d’Haïti, le Kan Lakay dans l’arrondissement de Saint-Michel, visite souvent la maison de la culture du quartier. Les enfants expriment une vive curiosité par rapport aux chauves-souris et aux œuvres colorées, selon la médiatrice culturelle responsable des visites guidées, Julie Legault.

Les tableaux de Cynthia G. Renard permettent aux jeunes de comprendre divers enjeux climatiques. Grâce à leur visite, à laquelle La Presse a assisté, les enfants du Kan Lakay ont appris l’importance que joue chaque animal dans l’écosystème. « S’il y a plus de chauves-souris, il y a plus d’humains », dit Bethsaïda, 9 ans.

« Au Canada, [les chauves-souris] sont en voie de disparition, donc elle fait ça pour les protéger », explique Randy, 10 ans.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Attention ! Nous sommes en voie d’extinction (gouache sur photo d’archives, BAnQ)

L’artiste admet une certaine naïveté dans sa proposition artistique. Mais c’est cet optimisme qui pourrait contrer l’écoanxiété que plusieurs ressentent, selon elle. « Je suis tannée de voir des œuvres sur l’écologie qui sont comme un drame, un opéra de la fin du monde. […] Je veux dire qu’il y a peut-être encore des façons d’être actif », propose-t-elle.

Un style « ivre de joie »

Avant tout, l’esthétique est au cœur du travail de Cynthia G. Renard. « Les gens aiment ça quand c’est épuré, quand c’est noir et blanc, quand il n’y a presque rien. Mais moi, je trouve que le désir, ça prend plein de couleurs, plein de motifs. Ça me rend ivre de joie », dit l’artiste.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Huile sur impression numérique sur lin montée sur panneau de bois (à gauche) et acrylique sur toile (à droite)

À travers l’exposition, on voit des inspirations d’art cinétique, d’expressionnisme, de réalisme et d’art abstrait. Textiles, toiles, livres, vidéos et photos deviennent tous des médias pour l’artiste. Certains tableaux détaillent l’anatomie des chauves-souris dans un art d’observation, tandis que d’autres jouent avec l’imaginaire des vampires à travers un art figuratif.

Les enfants ont moins de restrictions mentales, ils ont moins d’étiquettes. Je pense qu’ils comprennent très bien les tableaux visuellement. Cynthia G. Renard

Briser les hiérarchies

« J’utilise différents langages sans en mettre un en haut de la pyramide », résume Cynthia G. Renard. L’artiste cherche à créer un art accessible qui peut toucher le public, contrairement à un art contemporain plus « hermétique ».

« À quoi bon parler d’écologie si on peut juste en parler entre artistes ? », demande-t-elle.

Dans ses tableaux, elle met en valeur son appréciation de la culture populaire pour briser les frontières dessinées par l’art académique. « Je trouve ça le fun de descendre les choses des socles et de les remanier. Pour moi, c’est plus démocratique », illustre-t-elle.

Par exemple, les fenêtres de la maison de la culture Claude-Léveillée sont décorées par des vitraux de chauves-souris fabriquées avec des acétates de couleur. C’est un projet qui a été réalisé avec les Jumeleurs, un organisme communautaire dans Saint-Michel qui soutient des adultes avec une déficience intellectuelle, un trouble d’apprentissage ou un trouble du spectre de l’autisme.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Hommage à Marcelle Ferron avec chauves-souris à la maison de la culture Claude-Léveillée

À la fin des visites guidées, les groupes d’enfants qui visitent l’exposition réalisent un bricolage de vitrail comme celui des Jumeleurs. Les enfants se prêtent à l’exercice difficile de choisir des morceaux d’acétate de couleur et de former une chauve-souris.

À la manière de Cynthia G. Renard, Line, 11 ans, dessine des cœurs autour de sa chauve-souris. Pourquoi ? « Parce que, maintenant, j’aime les chauves-souris. »

L’exposition Je sauve-souris/Devenir chiroptère de Cynthia G. Renard est à la maison de la culture Claude-Léveillée jusqu’au 25 août.

Consultez la page de l’exposition