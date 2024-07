Le Musée national des beaux-arts du Québec présente une rétrospective d’une artiste impressionniste montréalaise méconnue. Visite d’une exposition aux odeurs de lavande et de féminisme.

Plusieurs choses sont très étonnantes dans l’histoire d’Helen McNicoll, artiste d’origine britannique qui a grandi à Montréal au tournant du XXe siècle.

D’abord, qu’elle se soit intéressée à l’impressionnisme, alors qu’en Europe, on vivait alors les belles années du mouvement cubiste — autour des années 1910. Ensuite, qu’elle ait été une artiste reconnue de son vivant – en 1912, le Musée des beaux-arts du Canada a acheté une de ses toiles –, mais qu’elle soit ensuite tombée dans l’oubli. Et puis qu’elle ait passé sa vie à peindre professionnellement, ne s’étant pas mariée et n’ayant pas eu d’enfants.

Helen McNicoll a passé les dix dernières années de sa vie avec une collègue peintre, Dorothea Sharp, aussi impressionniste, et dont le travail a de grandes similarités avec celui de McNicoll. Les deux femmes ont voyagé ensemble. Il y a beaucoup de ces voyages dans leurs œuvres. Le musée présente d’ailleurs toute une section sur leurs séjours en bord de mer et à Venise, où l’eau est reine et reflète la lumière, thème fédérateur de cette exposition.

On a donc beaucoup à découvrir au Musée national des beaux-arts du Québec qui, disons-le, fait un sacré pari en confiant cette grande exposition estivale à une artiste inconnue de la majorité des visiteurs.

Pourquoi alors ? Et pourquoi y aller ?

Peut-être pour faire la paix avec l’impressionnisme, un processus essentiel pour plusieurs d’entre nous.

L’outrancière commercialisation des œuvres des impressionnistes européens – dont les reproductions ad nauseam sur les tasses et les parapluies – nous ont laissé l’impression que l’on avait tout vu de Monet, Degas et Pissarro.

Rien n’est plus faux, et c’est malheureusement mettre de côté la beauté formelle du mouvement. Il se retrouve ici, dans le travail d’Helen McNicoll qui, s’il n’a rien de révolutionnaire, est une démonstration éloquente de sa maîtrise technique, adaptée par l’artiste, selon les œuvres. Certaines pourraient d’ailleurs davantage être associées au fauvisme.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Cette toile de 1913, À l’ombre de la tente, représente des artistes qui peignent en plein air, ce que McNicoll a beaucoup fait elle-même, souvent à la campagne.

On y reconnaît les tons, les thèmes de l’impressionnisme, dont cette luminosité. C’est une parfaite occasion d’apprécier la beauté et la simplicité, bien qu’on sache qu’il n’en est rien. L’artiste faisait ses croquis in situ et travaillait ensuite beaucoup ses toiles en atelier, ce qui se devine dans ses effets d’ombres et de lumières, superposées.

On peut également se rendre au Musée national des beaux-arts par pure curiosité, et ça serait déjà une bonne raison d’y aller.

On y découvrira une artiste qui a vécu et étudié l’art à Montréal à la fin du XIXe siècle. Elle est ensuite revenue séjourner ici, comme le prouve une représentation du Québec en hiver dans Tempête de neige, Montréal (1912). On y trouvera beaucoup de scènes pastorales, mais aussi l’urbanité du tournant du siècle dernier ; cette représentation d’une nouvelle forme de lumière, l’éclairage électrique.

Discours féministe

Impossible de ne pas noter que les femmes sont nettement prédominantes dans ses œuvres, et y voir parfois un discours féministe. Au début de la décennie 1910, Helen McNicoll et Dorothea Sharp vivent à Londres. C’est l’époque où les femmes militent pour le droit de vote, qu’elles obtiendront finalement en 1918 en Angleterre, pour les femmes de 30 ans et plus. Sharp est alors active dans la Society of Women Artists. On peut s’inventer bien des histoires en parcourant cette exposition, toile par toile.

Fait notable : si la peintre était issue de la bourgeoisie, McNicoll représente les femmes de toutes les classes sociales dans son œuvre, réalisant les tâches de la ferme, notamment.

Helen McNicoll est difficile à mettre dans un cadre : on sait qu’elle était sourde depuis l’enfance et que sa santé était fragile. Son portrait, magnifique, qui nous accueille au musée de Québec, où elle pose avec une enfant, serait en fait une mise en scène, et l’enfant – inconnue – qui est à ses côtés, un modèle.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE C’est cette photo de l’artiste qui accueille les visiteurs du musée. C’est sa compagne Dorothea Sharp qui a fait le portrait.

Sa carrière connaît une fin abrupte. En 1915, Helen McNicoll meurt. Elle n’a que 35 ans.

L’Art Association of Montreal présentera une dizaine d’années après sa mort une rétrospective de ses œuvres. Et puis, plus rien, ou du moins, aucune exposition où McNicoll est la tête d’affiche. Jusqu’à maintenant.

Helen McNicoll : un voyage impressionniste, jusqu’au 5 janvier 2025

